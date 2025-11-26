РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    09:44, 26 Ноябрь 2025

    Преступную схему с фиктивными рабочими местами раскрыли в Туркестане

    В Туркестане вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    документы, отчет
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщили в АФМ, бывший директор ГКП «Центр трудовой мобильности», сотрудник отдела «Поддержка работодателей», а также руководители нескольких коммерческих организаций организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан на субсидируемые рабочие места.

    — Сотрудник центра, используя электронные цифровые подписи предпринимателей, подавал заявки на участие в государственных программах, с указанием несуществующих должностей. После утверждения заявок оформлялись приказы о приеме на работу граждан, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. Предприниматели привлекали знакомых и родственников, которым предлагалось открыть банковские счета под предлогом участия в государственных программах поддержки — якобы для начисления пенсионных и медицинских взносов, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что ежемесячно в платформу вносились заведомо ложные табели учета рабочего времени.

    — На основании этих документов средства перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные суммы обналичивались предпринимателями и передавались сотруднику подразделения, который далее распределял их между участниками схемы. В результате фиктивно трудоустроено 78 лиц, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге, — добавили в АФМ.

    Приговором суда трем виновным назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 4-х лет 6 месяцев до 5-и лет, двум предпринимателям — ограничение свободы на срок 4 года 6 месяцев.

    Кроме того, ущерб государству осужденными возмещен в полном объеме.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что директор колледжа в ЗКО оформлял фиктивные стипендии. Установлен ущерб в 49 млн тенге.

    Хищение Зарплата Работа Туркестан АФМ
    Гульжан Тасмаганбетова
