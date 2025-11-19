Директор колледжа в ЗКО оформлял фиктивные стипендии: ущерб 49 млн тенге

— Директор ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» организовал фиктивное зачисление в колледж 54 лиц, которые фактически учебный процесс не посещали, передает Kazinform со ссылкой на АФМ. Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты — им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев — по завышенным ставкам,. — говорится в сообщении.

На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты.

Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами.

В результате директором похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда на его квартиру наложен арест.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

