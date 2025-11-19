РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    10:25, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Директор колледжа в ЗКО оформлял фиктивные стипендии: ущерб 49 млн тенге

    Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в сфере образования, передает Kazinform со ссылкой на АФМ. 

    АФМ
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    — Директор ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» организовал фиктивное зачисление в колледж 54 лиц, которые фактически учебный процесс не посещали, передает Kazinform со ссылкой на АФМ. 

    Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты — им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев — по завышенным ставкам,. — говорится в сообщении.

    На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты.

    Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами.

    В результате директором похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.

    В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    С санкции суда на его квартиру наложен арест.

    Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось, что Департамент АФМ по городу Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды Warner Bros. 

    Теги:
    Колледжи Хищение ЗКО АФМ Стипендии Западно-Казахстанская область
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
