Директор колледжа в ЗКО оформлял фиктивные стипендии: ущерб 49 млн тенге
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в сфере образования, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.
— Директор ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» организовал фиктивное зачисление в колледж 54 лиц, которые фактически учебный процесс не посещали, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.
Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты — им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев — по завышенным ставкам,. — говорится в сообщении.
На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты.
Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами.
В результате директором похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда на его квартиру наложен арест.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
