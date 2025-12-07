Преступность в Алматы снизилась на 13%

Министр также заслушал отчет начальника ДУИС региона, по итогам которого поставлены ключевые задачи для дальнейшего совершенствования службы.

Делегация МВД также приняла участие в открытии музея департамента полиции города Алматы. Объект площадью 272 кв. метров включает архивные материалы, фотоистории, элементы форменной одежды разных лет, образцы техники и награды, отражающие развитие органов внутренних дел мегаполиса. В книге почетных гостей министр оставил памятную запись.

Завершился визит оперативным совещанием с личным составом департамента полиции Алматы и регионального командования Национальной гвардии МВД.

Министр подвел итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший период, обозначил приоритеты на предстоящий год и заслушал отчетные доклады начальника ДП, командующего региональным командованием Нацгвардии, а также руководителей служб и районных подразделений. Он подчеркнул, что ключевая задача, поставленная Главой государства, — обеспечение Закона и Порядка.

— Алматы — крупнейший мегаполис страны. От профессионализма сотрудников алматинской полиции напрямую зависит безопасность и спокойствие миллионов жителей и гостей города, — отметил министр.

По его словам, в городе создан комплекс мер по борьбе с преступностью, что уже дает ощутимые результаты. Преступность снизилась на 13%, а по таким видам как убийства, тяжкий вред здоровью, кражи, мошенничества, грабежи, разбои, рецидив и уличная преступность зафиксировано еще более значительное уменьшение.

Особое внимание глава МВД уделил теме охраны общественного порядка. Он обозначил задачи по повышению профессионального уровня патрульной полиции, войсковых нарядов и комплексных сил правопорядка, подчеркнув, что приоритетными принципами остаются вежливость и требовательность.

— Закон и Порядок — это не лозунг, а основа нормальной жизни. Каждый хочет жить в безопасной стране. Это наша ежедневная работа. Но многое зависит и от сознательности граждан, — подчеркнул Ержан Саденов.

Министр указал на отдельные недостатки в работе региональных подразделений и дал конкретные поручения: усилить профилактическую работу, обеспечить качественное и своевременное рассмотрение обращений граждан, а также продолжить внедрение цифровых решений, повышающих эффективность органов внутренних дел и удобство для населения.

В завершение Ержан Саденов подчеркнул, что дальнейшее укрепление правоохранительной системы требует дисциплины, ответственности и слаженных действий всего личного состава. Курс на модернизацию, открытость и повышение эффективности будет последовательно продолжен, а поставленные задачи должны быть выполнены в полном объеме.

Напомним, накануне в Алматы открылось новое учреждение уголовно-исполнительной системы для содержания несовершеннолетних осужденных. Ержан Саденов в рамках рабочей поездки ознакомился с деятельностью новой колонии.