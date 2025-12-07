РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:22, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новое исправительное учреждение для осужденных подростков открыли в Алматы

    В Алматы открылось новое учреждение уголовно-исполнительной системы для содержания несовершеннолетних осужденных, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Новое исправительное учреждение для осужденных подростков открыли в Алматы
    Фото: МВД РК

    Объект посетил и проинспектировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он ознакомился с организацией работы, условиями содержания и образовательной средой для подростков. Проект реализован в формате государственно-частного партнерства при участии комитета УИС МВД, акимата города Алматы и частной компании без использования средств государственного бюджета.

    Учреждение рассчитано на 200 мест и построено в соответствии с международными стандартами обращения с осужденными. В колонии созданы безопасные, современные и психологически комфортные условия для содержания подростков.

    Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Несовершеннолетние осужденные обучаются в школе BINOM и колледже, где осваивают  востребованные специальности: токарное и сварочное дело, швейное производство, парикмахерское искусство. С ними работают воспитатели и психологи, обеспечивая сопровождение, поддержку и индивидуальный подход. На территории объекта оборудованы библиотека и актовый зал/, столовая и медицинский пункт, футбольное поле, баскетбольный зал, workout-площадка, учебные классы и производственные мастерские.

    Проект стал ярким примером того, как государственно-частное партнерство позволяет без бюджетных затрат создавать объекты нового качества в социальной и пенитенциарной сфере.

    — Открытие такого учреждения — это, безусловно, важный шаг. Но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша главная задача — сделать все возможное, чтобы это учреждение не заполнялось. Профилактика, работа с семьями, образование и поддержка должны стоять впереди наказания. Мы должны не просто обеспечивать порядок, но и предотвращать ситуации, когда дети оказываются в пенитенциарной системе, — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов. 

    Образование, профессиональное обучение, психологическая поддержка и работа над личными целями дают осужденным шанс вернуться в общество более готовыми к изменениям. Такой подход помогает подросткам успешнее адаптироваться после выхода и снижает вероятность повторных правонарушений.

     

    Теги:
    Закон и порядок Алматы
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают