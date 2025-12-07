Новое исправительное учреждение для осужденных подростков открыли в Алматы

Объект посетил и проинспектировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он ознакомился с организацией работы, условиями содержания и образовательной средой для подростков. Проект реализован в формате государственно-частного партнерства при участии комитета УИС МВД, акимата города Алматы и частной компании без использования средств государственного бюджета.

Учреждение рассчитано на 200 мест и построено в соответствии с международными стандартами обращения с осужденными. В колонии созданы безопасные, современные и психологически комфортные условия для содержания подростков.

Особый упор сделан на образовательную и социальную работу. Несовершеннолетние осужденные обучаются в школе BINOM и колледже, где осваивают востребованные специальности: токарное и сварочное дело, швейное производство, парикмахерское искусство. С ними работают воспитатели и психологи, обеспечивая сопровождение, поддержку и индивидуальный подход. На территории объекта оборудованы библиотека и актовый зал/, столовая и медицинский пункт, футбольное поле, баскетбольный зал, workout-площадка, учебные классы и производственные мастерские.

Проект стал ярким примером того, как государственно-частное партнерство позволяет без бюджетных затрат создавать объекты нового качества в социальной и пенитенциарной сфере.

— Открытие такого учреждения — это, безусловно, важный шаг. Но рассматривать его как повод для праздника нельзя. Речь идет о подростках, и наша главная задача — сделать все возможное, чтобы это учреждение не заполнялось. Профилактика, работа с семьями, образование и поддержка должны стоять впереди наказания. Мы должны не просто обеспечивать порядок, но и предотвращать ситуации, когда дети оказываются в пенитенциарной системе, — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Образование, профессиональное обучение, психологическая поддержка и работа над личными целями дают осужденным шанс вернуться в общество более готовыми к изменениям. Такой подход помогает подросткам успешнее адаптироваться после выхода и снижает вероятность повторных правонарушений.