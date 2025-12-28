РУ
    04:58, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пресс-секретарь Белого дома сообщила о скором прибавлении в семье

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что вновь станет матерью, отметив, что ожидает рождения дочери в мае 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
    Фото: кадр из видео

    — Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать, — это девочка, которая появится на свет в мае 2026 года, — написала Левитт в соцсети. 

    В публикации она также выразила благодарность президенту США Дональду Трампу, подчеркнув, что в Белом доме создана атмосфера, благоприятная для совмещения работы и семейной жизни.

    Для 28-летней Кэролайн Левитт это будет уже второй ребенок — ранее она родила сына. В 27 лет Левитт вошла в историю как самый молодой пресс-секретарь Белого дома, побив рекорд Рона Зиглера, который занял этот пост в возрасте 29 лет во времена президентства Ричарда Никсона.

    До назначения на нынешнюю должность она работала пресс-секретарем предвыборной кампании Дональда Трампа, а также занимала пост помощника пресс-секретаря в его предыдущей администрации.

    Ранее сообщалось о приглашении на G20, подарках от Трампа и экспорте урана — в подборке агентства Kazinform.

    Жанар Альжанова
