Приглашение на G20, подарки от Трампа и экспорт урана: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Euronews: Трамп направил приглашения главам Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на саммит G20, который США планируют провести в следующем году в Майами. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув «впечатляющий» уровень отношений Вашингтона с обеими странами, пишет Euronews.

Сообщается, что перед объявлением приглашений Трамп провел отдельные телефонные переговоры с лидерами Казахстана и Узбекистана. По его словам, в ходе бесед обсуждались вопросы достижения мира в текущих международных конфликтах, а также расширение торговли и двустороннего сотрудничества. Приглашение на саммит отражает растущее внимание США к Центральной Азии как региону с высоким стратегическим и экономическим потенциалом.

Как сообщила пресс-служба Президента Казахстана, в разговоре с Трампом особое внимание было уделено двусторонним отношениям и международной повестке, включая конфликт вокруг Украины. Токаев отметил сложность кризиса, указав на необходимость компромиссов по территориальным вопросам, и подчеркнул важность терпения и гибкости в поиске мирных решений. Он заявил, что Казахстан не претендует на роль официального посредника, но готов содействовать переговорам при необходимости. Казахстан не является посредником в мирном процессе, однако в случае необходимости готов предоставить переговорную площадку «в духе доброй воли», указал Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана отметил сложность урегулирования конфликта и добавил, что территориальный вопрос занимает в нем «доминирующее место» и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле». Он призвал все вовлеченные стороны проявить терпение, гибкость и профессионализм и продолжить поиск решения по достижению мира, пишет Euronews.

Сообщается также, что Токаев дал высокую оценку усилиям Трампа в сфере международной дипломатии. Ранее Президент Казахстана объявил о намерении страны присоединиться к «Авраамским соглашениям», инициированным администрацией Трампа.

РБК: Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку

Президент США Дональд Трамп передал Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву бейсболку со своим автографом и символический ключ от Белого дома. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК.

Подарки были переданы через назначенного в октябре посла Казахстана в США Магжана Ильясова, который посетил Белый дом для участия в церемонии вручения верительных грамот.

Во время беседы с Ильясовым Трамп также поделился впечатлениями о ноябрьской встрече с Токаевым, охарактеризовав его как опытного государственного лидера и отметив его глубокое понимание международных процессов, пишет издание.

ТАСС: Казахстан и ЕС в феврале возобновят переговоры об упрощении визового режима

Казахстан и Европейский союз в феврале 2026 года возобновят переговоры об упрощении визового режима — следующий раунд пройдет в Астане, сообщили в МИД РК по итогам встречи замминистра иностранных дел Алибека Бакаева с послом ЕС Алешкой Симкич, сообщает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данный переговорный процесс стал первым подобным форматом между ЕС и государством Центральной Азии, что придает ему историческое значение, пишет агентство.

Первый раунд переговоров состоялся в начале декабря в Брюсселе. Тогда стороны официально запустили диалог по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, согласовали базовые ориентиры и определили направления дальнейшей работы.

БЕЛТА: Токаев предложил начать работу по внедрению ИИ в деятельность ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил начать работу по внедрению технологий искусственного интеллекта в деятельность Евразийского экономического союза, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

По его словам, ИИ может быть использован, в частности, для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. Токаев подчеркнул, что страны ЕАЭС должны идти в ногу с глобальной цифровой трансформацией и внедрять современные технологии во все сферы экономики союза. Он также предложил подготовить совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве ЕАЭС.

Президент РК отметил, что 2025 год стал юбилейным для объединения: обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, реализуются совместные инфраструктурные проекты и расширяется промышленная кооперация. Несмотря на глобальные потрясения, ЕАЭС удалось сохранить позитивную экономическую динамику — ожидается, что совокупный ВВП стран союза в 2025 году вырастет на 2%, а в ближайшие два года рост приобретет устойчивый характер, сообщает БЕЛТА.

Синьхуа: Казахстан лидирует по готовности к внедрению ИИ среди стран Центральной Азии

Казахстан занял 60-е место среди 195 стран в Индексе готовности правительств к искусственному интеллекту (Government AI Readiness Index) за 2025 год, опубликованном международным аналитическим центром Oxford Insights, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития РК.

По сравнению с прошлым годом страна поднялась на 16 позиций — с 76-го места — и стала лидером среди государств Центральной Азии.

В министерстве отметили, что в отчете Oxford Insights отдельно подчеркнуты политический потенциал и управленческая готовность Казахстана к внедрению ИИ. Ключевыми факторами названы наличие стратегических документов, формирование нормативно-правовой базы и устойчивое институциональное внимание к развитию искусственного интеллекта, что позволяет выстраивать долгосрочную государственную политику в этой сфере.

Reuters: Казатомпром будет поставлять уран для японских АЭС

Казахстанская национальная атомная компания «Казатомпром» и японская Kansai Electric договорились о поставках урана для атомных электростанций Японии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Финансовые параметры сделки, а также сроки и объемы поставок стороны не раскрывают. Kansai Electric входит в число крупнейших энергетических компаний Японии и эксплуатирует семь ядерных реакторов на трех АЭС — Mihama, Takahama и Ohi. Сотрудничество с «Казатомпромом» носит долгосрочный характер: с 2006 года компании являются партнерами в рамках совместного предприятия АППАК в Туркестанской области. Доля Kansai в проекте составляет 10%, «Казатомпрома» — 65%, еще 25% принадлежит Sumitomo.

«Казатомпром», акции которого с 2019 года обращаются на Лондонской фондовой бирже, осуществляет добычу урана как самостоятельно, так и через совместные предприятия. Основным акционером компании остается фонд «Самрук-Казына» с долей 62,99%, еще 12,01% принадлежит Министерству финансов Казахстана, пишет Reuters.

Компания традиционно реализует урановую продукцию по долгосрочным контрактам, поставляя в основном концентрат закиси-окиси урана, а также тепловыделяющие сборки ядерного топлива, тогда как объемы продаж на спотовом рынке остаются ограниченными. По данным Reuters, в 2024 году добыча урана в Казахстане выросла на 10% и составила 23 270 тонн, а в 2025 году страна планирует произвести от 25 000 до 26 500 тонн.

Анадолу: В 2025 году статус кандаса в Казахстане получили 14 828 этнических казахов

В 2025 году статус кандаса в Казахстане получили 14 828 этнических казахов. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения РК, сообщает агентство Анадолу.

С начала программы репатриации в 1991 году на историческую родину вернулись 1 млн 162,9 тыс. этнических казахов.

Основной поток кандасов в текущем году пришелся на Узбекистан — 44,5%. Еще 43,6% прибыли из Китая, 4,1% — из Туркменистана, 3% — из Монголии, 2,5% — из России и 2,3% — из других стран.

По состоянию на 1 декабря 2025 года 57,4% кандасов относятся к трудоспособному населению, 34% — несовершеннолетние, 8,6% — пенсионеры. Среди трудоспособных переселенцев 15% имеют высшее образование, 27,6% — среднее специальное, 51,1% — общее среднее, 6,3% не имеют образования.

Для расселения кандасов определены трудодефицитные регионы — Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Квота приема на 2025 год составила 2 309 человек, из которых по состоянию на 1 декабря переселены 2 218 кандасов, сообщает агентство.

