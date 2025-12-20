Визит Токаева в Японию, прогноз ЕАБР, музыкальные успехи: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Kyodo News: Подробный отчет: на саммите Японии и Казахстана достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в области ресурсов и энергетики

18 декабря в Токио премьер-министр Японии Санаэ Такаичи провела переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По итогам встречи стороны договорились об укреплении сотрудничества в сфере энергетических и минеральных ресурсов Казахстана, включая нефть и природный газ, сообщает японское агентство Kyodo News.

Ключевым итогом переговоров стало подписание совместного заявления об углублении стратегического партнерства. Японская сторона подтвердила заинтересованность в устойчивых и диверсифицированных поставках ресурсов, а также в развитии транспортно-логистических маршрутов между Центральной Азией и Европой. В этом контексте Токио выразил готовность предоставить портовым таможенным службам крупногабаритное рентгеновское оборудование для повышения эффективности транзита, пишет издание.

— С политической точки зрения Такаичи обозначила Казахстан как стратегического партнера, поддерживающего принципы свободного и открытого международного порядка, подчеркнув готовность Японии к долгосрочному взаимодействию. Токаев, в свою очередь, охарактеризовал Японию как надежного и проверенного друга Казахстана, — говорится в статье.

The Japan Times: Император встречается с Президентом Казахстана в Императорском дворце

Император Японии Нарухито в четверг принял Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Императорском дворце в Токио, сообщает The Japan Times.

Отмечается, что ключевой темой встречи стали вопросы водных ресурсов — направление, которому Нарухито посвятил значительную часть своей научной и общественной деятельности. Император выразил сочувствие в связи с ущербом от прошлогодних наводнений в Казахстане, а также обеспокоенность снижением уровня Каспийского моря и связанным с этим дефицитом воды.

В ответ Токаев сообщил, что Казахстан инициирует обращение к Организации Объединенных Наций с предложением выработать комплексный международный подход к решению водных проблем. Император Нарухито поддержал эту позицию, подчеркнув, что эффективное решение возможно только при совместной работе широкого круга стран и экспертов.

Встреча подчеркнула экологическое измерение казахстанско-японского диалога и усиливающийся международный акцент Казахстана на проблематике трансграничных водных ресурсов и Каспия, пишет The Japan Times.

ТАСС: Казахстан ускорил покупку причалов после атаки на КТК в Новороссийске

Казахстан ускорил закупку и поставку двух новых выносных причальных устройств (ВПУ) для восстановления работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки на морской терминал в Новороссийске. Как сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, оборудование, произведенное в ОАЭ, планировалось к доставке в апреле, однако сроки были сдвинуты на январь, сообщает ТАСС.

По его словам, министерство и национальная нефтегазовая компания в экстренном порядке задействовали все возможности для ускорения логистики. Решение принято после атаки 29 ноября, в результате которой Казахстан недополучил около 480 тыс. тонн нефти. В Минэнерго РК инцидент охарактеризовали как недопустимый и представляющий риск для глобальной энергетической безопасности, пишет агентство.

Trend: ЕАБР прогнозирует снижение базовой ставки в Казахстане к концу 2026 г.



Евразийский банк развития прогнозирует снижение базовой ставки Национального банка Казахстана до примерно 14% к концу 2026 года. Об этом сообщил руководитель дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов на презентации макроэкономического прогноза в Алматы, пишет Trend.

По оценке банка, инфляция замедлится до 9,7% в годовом выражении к концу 2026 года, пройдя пик в марте–апреле. Повышение НДС с 12% до 16% усилит инфляционное давление в I квартале, однако рост цен будет сдержан за счет мер денежно-кредитной политики, приостановки роста тарифов ЖКХ и частичного регулирования цен.

ЕАБР ожидает, что базовая ставка будет сохранена на уровне 18% до II квартала 2026 года, после чего регулятор начнет ее постепенное снижение, пишет издание.

Синьхуа: Экономические зоны Китая и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по совместному созданию инвестиционной платформы

Зона технико-экономического развития «Ганьцюаньпу» города Урумчи и специальная экономическая зона «Актобе» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание парка международного взаимодействия и единой инвестиционной платформы. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Документ нацелен на перевод межрегионального сотрудничества между Китаем и Казахстаном в практическую плоскость и формирование новой инфраструктуры для торговли и инвестиций. В зоне «Ганьцюаньпу» подчеркнули, что соглашение должно усилить промышленную кооперацию, совместное использование ресурсов и взаимную открытость экономик.

Стороны договорились развивать трансграничное сотрудничество по ключевым направлениям, включая синхронизацию промышленного развития, расширение торгово-экономических связей, создание платформы инновационного взаимодействия и обмен управленческим опытом. Как отметил заместитель главы административного комитета зоны «Ганьцюаньпу» Дин Хуэй, проект рассматривается не только как продолжение традиционного партнерства, но и как расширение казахстанско-китайского сотрудничества в новых форматах, придающее ему дополнительную динамику.

QNA: Первый Международный фестиваль музыки и маршевых выступлений в Дохе открылся с участием выдающихся международных деятелей

Военные музыканты Казахстана выступили на первом Doha Tattoo — международный фестиваль военной музыки и маршей, сообщает катарское агентство QNA.

Почетный караул Министерства обороны Республики Казахстан и Центральный военный оркестр Вооруженных сил Казахстана, представили программу с сочетанием традиционных и современных музыкальных элементов.

Фестиваль проходит под патронажем министра внутренних дел Катара и объединяет военные оркестры из Катара, Омана, Иордании, Великобритании, США, Турции и Казахстана. Doha Tattoo позиционируется как новая международная платформа культурного обмена, где военная музыка используется как универсальный язык взаимодействия между странами, пишет QNA.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о разработке международной программы сохранения ресурсов Каспия, о прогнозе АБР роста экономики страны, о возвращении в Казахстан лошадей Пржевальского.