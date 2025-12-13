Экология Каспия, зеленая энергетика, возвращение диких лошадей: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Interfax: Токаев призвал подготовить международную программу сохранения ресурсов Каспия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на казахстанско-иранском бизнес-форуме в Астане призвал прикаспийские страны разработать межгосударственную программу и начать совместные меры по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, пишет Интерфакс.

— Сегодня судьба Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты, — цитирует агентство Президента РК.

Токаев напомнил о своей инициативе создания Центра изучения водных проблем при ШОС и сообщил, что Казахстан планирует участие в VII Каспийском саммите в Тегеране и проведение IV Каспийского экономического форума в ближайшие два года, пригласив Иран к активному участию в этих инициативах.

Reuters: ООН / Добровольцы за устойчивое развитие

На открытии Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития в ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его страна стала инициатором этой глобальной инициативы, пишет Reuters.

Сообщается, что в видеообращении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта веха воплощает наше общее видение расширения возможностей волонтеров и усиления их вклада как в национальный, так и в глобальный прогресс.

— Мы твердо убеждены, что волонтерство стало мощной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу в достижении Целей устойчивого развития, — цитирует Reuters Президента РК.

РБК: Казахстан перенаправит поставки нефти из КТК в Самару и Китай

Казахстан временно перераспределит экспортные потоки нефти, уходящие через Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), сообщает РБК со ссылкой на «КазТрансОйл».

Отмечается, что в декабре объемы поставок по альтернативным маршрутам увеличены: в направлении Атырау–Самара — +232 тыс. тонн, через порт Актау в связке Баку–Тбилиси–Джейхан — +58 тыс. тонн, в Китай — +72 тыс. тонн.

Необходимость перенаправления связана с атакой украинских беспилотных катеров на объекты КТК в Новороссийске 29 ноября, после которой одно из выносных причальных устройств (ВПУ-2) оказалось выведено из эксплуатации, пишет издание.

Тrend: Азербайджан, Узбекистан и Казахстан продолжат лидировать в региональном переходе на «чистую» энергию в 2026 году — Moody’s

Moody’s прогнозирует, что Казахстан вместе с Азербайджаном и Узбекистаном продолжит возглавлять региональный переход к возобновляемой энергетике в 2026 году, пишет Trend.

Агентство отмечает, что сильная экономическая динамика и рост спроса на электроэнергию создают благоприятные условия для развития конкурентных энергорынков и привлечения частных инвестиций в ВИЭ.

В отчете подчеркивается, что Казахстан уже формирует заметный портфель проектов в сфере «зеленой» энергетики, при этом углеводородный сектор останется важной опорой экономической активности страны. Moody’s также связывает перспективы энергетического перехода с расширением транспортных и логистических потоков вдоль Среднего коридора, что укрепляет роль Казахстана как ключевого транзитного узла региона.

Interfax: АБР повысил прогноз роста экономики Казахстана до 5,8% в 2025 году

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2025 году до 5,8%, а на 2026 год — до 4,5%, пишет Интерфакс.

Одновременно банк пересмотрел инфляцию вверх: в 2025 году она может достичь 11,2%, а в 2026 году снизиться до 9,5%. АБР отмечает, что ускорение роста региона поддерживается государственными инвестициями, увеличением денежных переводов и устойчивым внутренним спросом.

По данным Бюро национальной статистики, ВВП Казахстана за январь–октябрь 2025 года вырос на 6,4%, а правительство планирует завершить год с ростом около 6%. Всемирный банк прогнозирует рост на 5,5%, ЕБРР — 5,7% в 2025 году и 4,5% в 2026-м.

ТАСС: СКФУ открыл международную школу студенческого туризма в Казахстане

Северо-Кавказский федеральный университет запустил в Астане международную школу студенческого туризма, пишет ТАСС.

Сообщается, что отбор прошли 40 студентов: по 20 из российских и казахстанских университетов. Россия представлена 12 вузами из восьми городов. Программа включает образовательные модули по проектной деятельности и менеджменту в туризме, а также экскурсии и культурные мероприятия. Работа школы продлится до 14 декабря.

Еuronews: Спустя 200 лет в Казахстан вернулись дикие лошади керкуланы

Единственных в мире диких лошадей — лошадей Пржевальского вернули в бескрайние степи Казахстана, пишет Euronews.

Их реинтродукция стала результатом многолетних усилий международной инициативы Altyn Dala Conservation Initiative, которая доставила в Костанайскую область первую группу из 14 животных из Пражского зоопарка и национального парка Хортобадь в Венгрии.

Экологи отмечают, что степи Казахстана являются исторической средой обитания этих животных и обладают идеальными условиями для восстановления популяции. Работы будут продолжаться до 2029 года, а устойчивой считается группа из 40–50 особей.

Проект подчеркивает сильную культурную связь казахстанцев с лошадью — животным, одомашненным на территории современной Северного Казахстана около 5 тысяч лет назад. Национальная коневодческая традиция живет и сегодня, включая развитие костанайской и адайской пород и популярность конных национальных видов спорта, пишет издание.

Синьхуа: Фотовыставка в Казахстане приурочена к годовщине основания Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая

В Национальном музее Казахстана в Астане открылась фотовыставка «Великолепный Синьцзян, славное путешествие», посвященная 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает агентство Синьхуа.

На мероприятие пришли более 200 гостей из Казахстана и Китая. Экспозиция включает 70 фотографий, отражающих природные ландшафты, культурное многообразие, экономическое развитие синьцзянского региона и международные обмены.

Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь отметил, что Синьцзян остается важным мостом китайско-казахстанского сотрудничества, а будущий 15-й пятилетний план Китая откроет дополнительные возможности для расширения совместных проектов.

Директор Национального музея Казахстана Берик Абдигалиулы подчеркнул, что выставка усиливает гуманитарные связи и способствует культурному взаимодействию между двумя странами.

В рамках открытия посольство Китая также передало музею коллекцию книг о модернизации Китая. Выставка продлится до 28 декабря, сообщает агентство.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о переговорах об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана, а также об улучшении позиции страны в глобальном рейтинге статистической эффективности Всемирного банка.