Экология Каспия, зеленая энергетика, возвращение диких лошадей: что пишут мировые СМИ о Казахстане
На этой неделе зарубежные СМИ неоднократно писали о Казахстане. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране, читайте в подборке агентства Kazinform.
Interfax: Токаев призвал подготовить международную программу сохранения ресурсов Каспия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на казахстанско-иранском бизнес-форуме в Астане призвал прикаспийские страны разработать межгосударственную программу и начать совместные меры по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, пишет Интерфакс.
— Сегодня судьба Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий. Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты, — цитирует агентство Президента РК.
Токаев напомнил о своей инициативе создания Центра изучения водных проблем при ШОС и сообщил, что Казахстан планирует участие в VII Каспийском саммите в Тегеране и проведение IV Каспийского экономического форума в ближайшие два года, пригласив Иран к активному участию в этих инициативах.
Reuters: ООН / Добровольцы за устойчивое развитие
На открытии Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития в ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его страна стала инициатором этой глобальной инициативы, пишет Reuters.
Сообщается, что в видеообращении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта веха воплощает наше общее видение расширения возможностей волонтеров и усиления их вклада как в национальный, так и в глобальный прогресс.
— Мы твердо убеждены, что волонтерство стало мощной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу в достижении Целей устойчивого развития, — цитирует Reuters Президента РК.
РБК: Казахстан перенаправит поставки нефти из КТК в Самару и Китай
Казахстан временно перераспределит экспортные потоки нефти, уходящие через Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), сообщает РБК со ссылкой на «КазТрансОйл».
Отмечается, что в декабре объемы поставок по альтернативным маршрутам увеличены: в направлении Атырау–Самара — +232 тыс. тонн, через порт Актау в связке Баку–Тбилиси–Джейхан — +58 тыс. тонн, в Китай — +72 тыс. тонн.
Необходимость перенаправления связана с атакой украинских беспилотных катеров на объекты КТК в Новороссийске 29 ноября, после которой одно из выносных причальных устройств (ВПУ-2) оказалось выведено из эксплуатации, пишет издание.
Тrend: Азербайджан, Узбекистан и Казахстан продолжат лидировать в региональном переходе на «чистую» энергию в 2026 году — Moody’s
Moody’s прогнозирует, что Казахстан вместе с Азербайджаном и Узбекистаном продолжит возглавлять региональный переход к возобновляемой энергетике в 2026 году, пишет Trend.
Агентство отмечает, что сильная экономическая динамика и рост спроса на электроэнергию создают благоприятные условия для развития конкурентных энергорынков и привлечения частных инвестиций в ВИЭ.
В отчете подчеркивается, что Казахстан уже формирует заметный портфель проектов в сфере «зеленой» энергетики, при этом углеводородный сектор останется важной опорой экономической активности страны. Moody’s также связывает перспективы энергетического перехода с расширением транспортных и логистических потоков вдоль Среднего коридора, что укрепляет роль Казахстана как ключевого транзитного узла региона.
Interfax: АБР повысил прогноз роста экономики Казахстана до 5,8% в 2025 году
Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2025 году до 5,8%, а на 2026 год — до 4,5%, пишет Интерфакс.
Одновременно банк пересмотрел инфляцию вверх: в 2025 году она может достичь 11,2%, а в 2026 году снизиться до 9,5%. АБР отмечает, что ускорение роста региона поддерживается государственными инвестициями, увеличением денежных переводов и устойчивым внутренним спросом.
По данным Бюро национальной статистики, ВВП Казахстана за январь–октябрь 2025 года вырос на 6,4%, а правительство планирует завершить год с ростом около 6%. Всемирный банк прогнозирует рост на 5,5%, ЕБРР — 5,7% в 2025 году и 4,5% в 2026-м.
ТАСС: СКФУ открыл международную школу студенческого туризма в Казахстане
Северо-Кавказский федеральный университет запустил в Астане международную школу студенческого туризма, пишет ТАСС.
Сообщается, что отбор прошли 40 студентов: по 20 из российских и казахстанских университетов. Россия представлена 12 вузами из восьми городов. Программа включает образовательные модули по проектной деятельности и менеджменту в туризме, а также экскурсии и культурные мероприятия. Работа школы продлится до 14 декабря.
Еuronews: Спустя 200 лет в Казахстан вернулись дикие лошади керкуланы
Единственных в мире диких лошадей — лошадей Пржевальского вернули в бескрайние степи Казахстана, пишет Euronews.
Их реинтродукция стала результатом многолетних усилий международной инициативы Altyn Dala Conservation Initiative, которая доставила в Костанайскую область первую группу из 14 животных из Пражского зоопарка и национального парка Хортобадь в Венгрии.
Экологи отмечают, что степи Казахстана являются исторической средой обитания этих животных и обладают идеальными условиями для восстановления популяции. Работы будут продолжаться до 2029 года, а устойчивой считается группа из 40–50 особей.
Проект подчеркивает сильную культурную связь казахстанцев с лошадью — животным, одомашненным на территории современной Северного Казахстана около 5 тысяч лет назад. Национальная коневодческая традиция живет и сегодня, включая развитие костанайской и адайской пород и популярность конных национальных видов спорта, пишет издание.
Синьхуа: Фотовыставка в Казахстане приурочена к годовщине основания Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая
В Национальном музее Казахстана в Астане открылась фотовыставка «Великолепный Синьцзян, славное путешествие», посвященная 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает агентство Синьхуа.
На мероприятие пришли более 200 гостей из Казахстана и Китая. Экспозиция включает 70 фотографий, отражающих природные ландшафты, культурное многообразие, экономическое развитие синьцзянского региона и международные обмены.
Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь отметил, что Синьцзян остается важным мостом китайско-казахстанского сотрудничества, а будущий 15-й пятилетний план Китая откроет дополнительные возможности для расширения совместных проектов.
Директор Национального музея Казахстана Берик Абдигалиулы подчеркнул, что выставка усиливает гуманитарные связи и способствует культурному взаимодействию между двумя странами.
В рамках открытия посольство Китая также передало музею коллекцию книг о модернизации Китая. Выставка продлится до 28 декабря, сообщает агентство.
На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о переговорах об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана, а также об улучшении позиции страны в глобальном рейтинге статистической эффективности Всемирного банка.