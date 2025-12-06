Визовые переговоры с ЕС, ядерные проекты, рекордные рейтинги: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Anadolu Ajansi: Токаев: Казахстан и Евросоюз вступают в новый этап динамичного партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Антониу Кошта выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Астане. При этом Президент Казахстана сообщил, что ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество, пишет Anadolu Ajansi.

— Сегодня мы договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений. Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения, — цитирует агентство Касым-Жомарта Токаева.

Сообщается, что, по словам Президента РК, в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспортных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Armenpress: В Брюсселе начнутся переговоры об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана

Казахстан провел в Брюсселе первый раунд переговоров об упрощении визового режима с ЕС, став первой страной Центральной Азии, начавшей такой процесс. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев в ходе встречи с комиссаром ЕС по международному сотрудничеству Йозефом Сикелой в Брюсселе. сообщает Арменпресс.



— Мы придаем особое значение дальнейшему расширению сотрудничества с Европейским союзом в областях критически важных сырьевых металлов, транспорта и логистики, цифровых инноваций, сельского хозяйства, образования и управления водными ресурсами. В этой связи приветствуем начало переговоров об упрощении визового режима ЕС для граждан Казахстана и соглашениях о репатриации, которые запланированы на 2 декабря в Брюсселе, — заявил Е. Кошербаев.

The Times of Central Asia: Токаев подал сигнал об отмене президентских назначений в рамках плана однопалатного парламента

На внутренней повестке главным событием стало заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о ликвидации президентской квоты в Сенате в ходе перехода к однопалатному парламенту, пишет издательство The Times of Central Asia.

Эта реформа направлена на усиление профессиональности законодательного органа и выстраивание более прозрачной политической архитектуры.



— Чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, работу парламента необходимо корректировать и модифицировать. В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты, все депутаты должны собраться единым голосованием, — цитирует Президента РК издание.

Поправки планируется вынести на референдум, что делает процесс максимально легитимным.

Euronews: Казахстан развивает ядерные проекты и исследовательские центры для укрепления своего энергетического будущего

Казахстан использует свое урановое богатство, передовые исследования и стратегические партнерства для развития ядерной энергетики и медицинских инноваций, прокладывая путь к углеродной нейтральности и становясь ключевым игроком в мировой энергетике, пишет Euronews.

Правительство планирует построить несколько атомных электростанций в ближайшие десятилетия — одну совместно с российским «Росатомом» и две с китайскими партнерами.

«Росатом» должен завершить строительство первой станции к 2035 году. Недавно АЭС официально получила название «Балхаш». АЭС будет включать два реактора под давлением воды поколения III+ общей мощностью 2,4 ГВт.

В настоящее время Казахстан сосредоточен на добыче урана, производстве топлива и экспорте технологий. Национальный оператор Казатомпром управляет начальным этапом ядерного топливного цикла, включая разведку, добычу и изготовление компонентов топлива. Теперь компания планирует расшириться на дополнительные этапы цикла, включая конверсию и обогащение, что еще больше укрепит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, пишет издание.

Trend.az: Казахстан и МАГАТЭ подтвердили приверженность дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества

Казахстан получает всестороннюю поддержку от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в проекте строительства атомной электростанции, сообщает Trend.

По итогам встречи главы МИД РК Ермека Кошербаева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене, агентство готово подписать дорожную карту сотрудничества, охватывающую не только строительство АЭС, но и развитие мирного атома в других сферах.

Гросси положительно оценил инициативы Казахстана по использованию ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и реабилитации территории бывшего Семипалатинского полигона. В МИД подчеркнули, что партнерство с МАГАТЭ является приоритетом внешней политики страны, а стороны подтвердили готовность к углублению сотрудничества, пишет издание.



Сaspianpost: Казахстан поднялся на 21 позицию в статистическом рейтинге Всемирного банка

Казахстан существенно улучшил свои позиции в глобальном рейтинге статистической эффективности Всемирного банка (SPI), поднявшись сразу на 21 строку и заняв 44-е место среди 217 государств. Годом ранее страна располагалась на 65-й позиции. Об этом сообщает The Caspian Post со ссылкой на казахстанские СМИ.

Индекс SPI оценивает национальные статистические системы по качеству данных, инфраструктуре, их использованию и предоставляемым услугам. Казахстан набрал 84,9 балла из 100, продемонстрировав заметный прогресс по ключевым направлениям: использование данных (+10), источники данных (+10,2), инфраструктура (+10) и услуги (+1,1), пишет издание.

АЗЕРТАДЖ: Подписан меморандум между БГУ и Шымкентским университетом

Делегация Шымкентского университета во главе с ректором Нурлыбеком Сейткуловым посетила Бакинский государственный университет (БГУ), где был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение научного и образовательного сотрудничества, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Документ предполагает совместные научные проекты, академический обмен и интеграцию в гуманитарной сфере.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев отметил, что укрепление связей с вузами Казахстана является одним из приоритетов университета. На сегодняшний день БГУ реализует четыре из двенадцати международных программ двойного диплома с казахстанскими университетами и активно подписывает меморандумы о взаимопонимании с ведущими казахстанскими вузами, пишет агентство.

Н.Сейткулов подчеркнул долгосрочный характер сотрудничества и особый интерес к интеграции в педагогической и гуманитарной сферах. Меморандум предусматривает реализацию совместных научных проектов, расширение программ академического обмена и развитие новых направлений сотрудничества в сфере образования и науки.