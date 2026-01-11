Премия мира не передается другому лицу — Нобелевский институт
Нобелевский комитет опроверг утверждения, что лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Мария Корина Мачадо может передать премию мира президенту США Дональду Трампу, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Соответствующее заявление размещено на сайте Норвежского Нобелевского института в пятницу, 9 января.
— В Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт поступает множество обращений с просьбой прокомментировать вопрос о постоянстве статуса лауреата Нобелевской премии мира. Факты ясны и хорошо известны. После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение — окончательное и остается в силе навсегда, — подчеркнули в институте.
Ранее Мачадо заявила, что хотела бы передать премию Трампу или разделить ее с президентом США, который курировал операциюпо захвату экс-правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.
— Я, конечно, хотела бы лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ, потому что это награда венесуэльского народа, — безусловно хотим отдать ее ему и поделиться с ним, — сказала Мачадо 5 января ведущему Fox News Шону Хэннити. — То, что он (Трамп. — прим. ред.) сделал, является историческим. Это огромный шаг к демократическим преобразованиям, — добавила она.
Мачадо посвятила премию Трампу, а также народу Венесуэлы, вскоре после того, как о награде было объявлено.