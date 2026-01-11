Премия мира не передается другому лицу — Нобелевский институт

Соответствующее заявление размещено на сайте Норвежского Нобелевского института в пятницу, 9 января.

— В Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт поступает множество обращений с просьбой прокомментировать вопрос о постоянстве статуса лауреата Нобелевской премии мира. Факты ясны и хорошо известны. После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение — окончательное и остается в силе навсегда, — подчеркнули в институте.

Ранее Мачадо заявила, что хотела бы передать премию Трампу или разделить ее с президентом США, который курировал операциюпо захвату экс-правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

— Я, конечно, хотела бы лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ, потому что это награда венесуэльского народа, — безусловно хотим отдать ее ему и поделиться с ним, — сказала Мачадо 5 января ведущему Fox News Шону Хэннити. — То, что он (Трамп. — прим. ред.) сделал, является историческим. Это огромный шаг к демократическим преобразованиям, — добавила она.

Мачадо посвятила премию Трампу, а также народу Венесуэлы, вскоре после того, как о награде было объявлено.