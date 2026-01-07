Мачадо заявила о желании разделить Нобелевскую премию мира с Трампом

В интервью Fox News Мачадо высоко оценила отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав произошедшее «огромным шагом для человечества, свободы и человеческого достоинства». По ее словам, военная интервенция США сыграла ключевую роль в этих событиях.

Она сообщила, что не общалась с Трампом с 10 октября — дня, когда было объявлено о присуждении ей Нобелевской премии мира. 58-летняя Мачадо была удостоена награды за самую серьезную за последние годы мирную попытку бросить вызов правительству Мадуро. Тогда она частично посвятила премию Трампу, который ранее неоднократно заявлял, что сам заслуживает этой награды.

— Я, безусловно, хотела бы лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ (потому что это награда венесуэльского народа), определенно хотим отдать награду ему и разделить ее с ним, — заявила она ведущему Шону Ханнити.

Хотя Трамп в октябре звонил Мачадо, чтобы поздравить ее с получением Нобелевской премии, американские СМИ сообщали об его недовольстве тем, что она приняла награду, а не отказалась от нее в его пользу.

Оппозиционный лидер также заявила, что планирует вернуться в Венесуэлу «как можно скорее».

Напомним, Мачадо одержала уверенную победу на внутрипартийных выборах оппозиции в 2023 году, набрав 93% голосов, однако запрет на занятие государственных должностей не позволил ей участвовать в президентских выборах 2024 года. Вместо нее кандидатом стал Эдмундо Гонсалес, который, согласно подсчетам на избирательных участках, одержал убедительную победу. Тем не менее, официальным победителем был объявлен Николас Мадуро, что многие сочли результатом масштабных фальсификаций.

Как отмечается, интервью Мачадо вышло спустя несколько дней после того, как Трамп публично отверг идею сотрудничества с ней.

— Я думаю, ей будет очень трудно стать лидером. Она не пользуется поддержкой и уважением в стране. Она очень милая женщина, но к ней не испытывают уважения, — заявил он.

Ранее мы писали, что Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента и министра нефтяной промышленности Венесуэлы и пообещавшая сотрудничество с администрацией Трампа, была приведена к присяге в качестве временного президента страны.

В тот же день Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая «наркотерроризм» и заговор с целью импорта кокаина. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.