Премии до 26 окладов получат педагоги в Казахстане за победы их учеников в науке

В Казахстане на законодательном уровне закреплены механизмы поддержки и стимулирования талантливых школьников и их наставников. С этого года учащиеся, добившиеся лучших результатов на международных научных конкурсах, а также их педагоги получат государственные единовременные премии.

Подписанный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля» включает важные нововведения, направленные на повышение интереса детей к знаниям и научной деятельности.

Принятие закона является частью системной реформы Президента по всесторонней поддержке талантливой молодежи. Ранее аналогичные меры поощрения предоставлялись победителям международных предметных олимпиад и их педагогам.

Теперь, наряду с международными престижными предметными олимпиадами, государственные премии назначаются и победителям международных научных конкурсов:

золотая медаль — до 1500 МРП;

серебряная медаль — 1000 МРП;

бронзовая медаль — 500 МРП.

Педагогам, подготовившим победителей, предусмотрено премирование в размере до 26,5 базовых должностных окладов.

В текущем году сборная Казахстана завоевала 27 медалей (4 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых) на 7 престижных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. По результатам выплаты составили 94,3 млн тенге для 27 победителей и 7,4 млн тенге для 24 педагогов.

Введение новых норм не только укрепляет систему поддержки одаренных детей, но и повышает престиж высоких образовательных достижений, создавая новые возможности для дальнейшего развития олимпиадного и научного движения в стране.

Ранее казахстанские школьники выиграли шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде.