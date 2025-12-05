РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:56, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Премии до 26 окладов получат педагоги в Казахстане за победы их учеников в науке

    Победители международных научных конкурсов и их педагоги получат государственные поощрения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Школьник из Астаны завоевал две медали на международной олимпиаде
    Фото: акимат Астаны

    В Казахстане на законодательном уровне закреплены механизмы поддержки и стимулирования талантливых школьников и их наставников. С этого года учащиеся, добившиеся лучших результатов на международных научных конкурсах, а также их педагоги получат государственные единовременные премии.

    Подписанный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля» включает важные нововведения, направленные на повышение интереса детей к знаниям и научной деятельности.

    Принятие закона является частью системной реформы Президента по всесторонней поддержке талантливой молодежи. Ранее аналогичные меры поощрения предоставлялись победителям международных предметных олимпиад и их педагогам.

    Теперь, наряду с международными престижными предметными олимпиадами, государственные премии назначаются и победителям международных научных конкурсов:

    • золотая медаль — до 1500 МРП;
    • серебряная медаль — 1000 МРП;
    • бронзовая медаль — 500 МРП.

    Педагогам, подготовившим победителей, предусмотрено премирование в размере до 26,5 базовых должностных окладов.

    В текущем году сборная Казахстана завоевала 27 медалей (4 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых) на 7 престижных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. По результатам выплаты составили 94,3 млн тенге для 27 победителей и 7,4 млн тенге для 24 педагогов.

    Введение новых норм не только укрепляет систему поддержки одаренных детей, но и повышает престиж высоких образовательных достижений, создавая новые возможности для дальнейшего развития олимпиадного и научного движения в стране.

    Ранее казахстанские школьники выиграли шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде.

    Теги:
    Соцвыплаты Наука Минпросвещения РК Олимпиада Образование Учителя Педагоги школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают