РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:30, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские школьники выиграли шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде

    Международная естественно-научная олимпиада среди юниоров IJSO-2025 завершилась в российском городе Сочи, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    олимпиада, школьники
    Фото: Минпросвещения РК

    — В престижном соревновании приняли участие более 120 учащихся из 21 страны мира. Участники демонстрировали свои знания по физике, химии и биологии. В состав сборной Казахстана вошли шесть учащихся и три руководителя. По итогам научного состязания наши ребята завоевали шесть медалей, — говорится в сообщении ведомства.

    Серебряные медали завоевали учащийся 10 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы Ратмир Кутырев, учащийся 9 класса лицея № 8 для одаренных детей г. Павлодар Даниил Перепелица и учащийся 10 класса специализированного лицея-интерната Білім-инновация для одарённых мальчиков Жамбылской области Мухаммад Сыздыков.

    Бронзовые медали — учащийся 9 класса «NURORDA» школы-лицея г. Астана Тимур Алпысбаев, учащийся 10 класса специализированного лицея Білім-инновация для одаренных детей области Абай Ерасыл Дүйсенбеков и учащийся 9 класса специализированного лицея-интерната Білім-инновация для одаренных мальчиков Акмолинской области Нурсейит Сейтказиев.

    Ранее сообщалось, что в школах Казахстана внедряется единый методический стандарт по профориентации. 

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Олимпиада Образование
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
