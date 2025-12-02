Казахстанские школьники выиграли шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде

— В престижном соревновании приняли участие более 120 учащихся из 21 страны мира. Участники демонстрировали свои знания по физике, химии и биологии. В состав сборной Казахстана вошли шесть учащихся и три руководителя. По итогам научного состязания наши ребята завоевали шесть медалей, — говорится в сообщении ведомства.

Серебряные медали завоевали учащийся 10 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы Ратмир Кутырев, учащийся 9 класса лицея № 8 для одаренных детей г. Павлодар Даниил Перепелица и учащийся 10 класса специализированного лицея-интерната Білім-инновация для одарённых мальчиков Жамбылской области Мухаммад Сыздыков.



Бронзовые медали — учащийся 9 класса «NURORDA» школы-лицея г. Астана Тимур Алпысбаев, учащийся 10 класса специализированного лицея Білім-инновация для одаренных детей области Абай Ерасыл Дүйсенбеков и учащийся 9 класса специализированного лицея-интерната Білім-инновация для одаренных мальчиков Акмолинской области Нурсейит Сейтказиев.

