    20:25, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Единый методический стандарт по профориентации внедряется в школах Казахстана

    В Казахстане разработано первое единое методическое руководство по организации профориентационной работы в школах, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Фото: pexels.com

    — Документ подготовлен Комитетом среднего образования совместно с Национальной академией образования имени И. Алтынсарина и уже направлен во все образовательные организации. Его цель — обеспечить единый, последовательный и понятный подход к работе с учащимися 1–11 классов.

    Руководство призвано помочь педагогам выстраивать профориентационную деятельность с учетом интересов и способностей школьников, а также требований современного рынка труда. В документ включен набор практических инструментов: встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия, профессиональные пробы и задания, позволяющие учащимся примерить будущую роль и осознаннее оценить свой потенциал, — говорится в сообщении.

    В ведомстве отмечают, содержательная часть руководства согласована с ценностными ориентирами воспитательной программы «Адал азамат». Ключевыми принципами выступают уважение к труду, личная ответственность, честность, гражданская активность и стремление приносить пользу обществу. Через проекты, волонтёрские инициативы, наставничество и профессиональные пробы у школьников формируются основы профессиональной этики, культура труда, навыки безопасного поведения и командного взаимодействия.

    Национальная академия образования рекомендует использовать руководство как практический ресурс для всех уровней обучения — от 1 до 11 класса.

    — Применение документа позволит учащимся лучше понимать собственные сильные стороны, ориентироваться в запросах рынка труда и делать более взвешенный выбор будущей профессиональной траектории, — считают в Минпросвещения.

