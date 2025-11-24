РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Опасный контент: более 38 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане

    В Казахстане благодаря системе мониторинга «Кибернадзор» выявлено и заблокировано более 38 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом, передает агентство Kazinform.

    запрет, блокировка сайтов
    Фото: Freepik

    Растущая цифровая зависимость детей и их глубокое погружение в виртуальную среду требуют новых компетенций как от специалистов, так и от родителей. Именно семья остается первым и самым важным звеном защиты ребенка в онлайн-пространстве.

    — Особое внимание нужно уделить родительскому контролю. Родителям важно следить за тем, какие сайты и видео смотрит ребенок, с кем он общается в интернете, а также подключать функции родительского контроля на устройствах. Это позволит вовремя заметить риски и защитить ребенка от опасного контента, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

    Система защиты детей от вредной информации в Казахстане строится на нормах Закона РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон определяет полномочия государственных органов и механизмы их взаимодействия, включая мониторинг, анализ и блокировку опасного контента.

    Напомним, в 2022 году в законодательство были введены понятия «буллинг» и «кибербуллинг», а с 2024 года за травлю установлена административная ответственность. Так, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 339 административных дел, из которых 198 лиц привлечены к ответственности за буллинг.

    Теги:
    Минпросвещения РК Кибербуллинг Интернет Буллинг Безопасность
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают