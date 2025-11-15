Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» с триумфом прошла в Узбекистане

Постановка, представленная Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая, впервые прошла на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои и стала одним из самых ярких событий культурной жизни Центрально-Азиатского региона.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Премьеру посетила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. В качестве почетных гостей также были приглашены руководители министерств культуры стран Центральной Азии, а также министр культуры Азербайджана.

Опера представляет собой глубокую драму о власти, судьбе и выборе между традиционным укладом жизни и грядущими переменами. Музыка Хамита Шангалиева в видении режиссера Давида Ливермора, создают эффект полного погружения в эпоху Золотой Орды. Зритель воочию наблюдает человеческие трагедии на фоне исторических событий Золотой Орды – государства, чье духовное наследие занимает особое место в истории тюркских народов.

Работа над постановкой оперы стала примером международного научного сотрудничества. В проекте участвовали исследователи из Казахстана, России и Турции: руководитель Центра исследования Золотой Орды Ильнур Миргалиев, профессор Мармара университета в Стамбуле Ильяс Кемалогу и кандидат исторических наук Нурлан Атыгаев. Либретто оперы, созданное Маралтаем Ыбыраевым, основано на пьесе драматурга Алмаса Нусипа.

Режиссер оперы Давиде Ливерморе – признанный мастер мировой оперной сцены, работавший с легендарными певцами и крупнейшими театрами планеты. Его постановки украшали афиши La Scala, Римской оперы, Teatro Regio в Турине и Carlo Felice в Генуе. Его участие подняло проект на международный уровень.

Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил Заслуженный деятель РК, главный дирижер Театра имени Абая Нуржан Байбусинов.

Премьера в Ташкенте стала не просто очередным театральным событием, а диалогом казахской и узбекской истории и культуры. Их синтез создает своеобразный «художественный мост» между двумя народами, напоминая о единой культурной памяти.

До ташкентской премьеры опера была представлена в Алматы, Стамбуле и Казани, где также вызвала большой интерес и теплый прием публики.

Напомним, 14 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, где состоялась официальная церемония приветствия.

15 ноября в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.