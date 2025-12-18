РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:40, 18 Декабрь 2025

    Премьера мюзикла «Свет» инклюзивного театра «Дара ұрпақ» прошла в Туркестане

    В Туркестане впервые открылся инклюзивный театр «Дара ұрпақ». В рамках торжественной церемонии открытия с участием людей с особыми потребностями на сцене состоялась премьера мюзикла «Свет», передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: акимат Туркестанской области

    Мероприятие прошло в многофункциональном комплексе «Конгресс холл». В нем принял участие аким области Нуралхан Кушеров, который поздравил коллектив с открытием театра.

    л
    Фото: акимат Туркестанской области

    — Это не просто театр, а пространство возможностей, где соединяются искусство и сила духа. Глава государства поручил расширить сеть реабилитационных центров с целью оказания медицинской и социальной поддержки детям с особыми потребностями. Мы обязаны создавать равные возможности для таких детей. Сегодня в регионе в этом направлении проводится системная работа и оказывается необходимая поддержка. Первый в нашем священном городе инклюзивный творческий коллектив сегодня представляет постановку «Свет». Уверен, что у театра, ставящего своей целью формирование равных возможностей в искусстве и раскрытие талантов особенных детей, большое и светлое будущее. Только в этом году в трех профессиональных театрах области было показано 310 спектаклей и представлено около 30 премьер. Постановки прошли в нескольких регионах страны и получили теплый отклик зрителей. Уверен, что театр «Дара ұрпақ» также покорит высокие вершины, ведь здесь выступают одаренные, смелые и чрезвычайно талантливые дети, — отметил аким области, пожелав коллективу творческих успехов и выразив благодарность учредителям и юным артистам.

    л
    Фото: акимат Туркестанской области

    Учредители театра — социальный предприниматель Рухабза Калдаpбек и руководитель общественного фонда «Дара ұрпақ», депутат городского маслихата Ербол Кокенов — в своих выступлениях подчеркнули, что премьера является искусством, рожденным сердцем, символом несгибаемой надежды и победы людей с особыми возможностями.

    л
    Фото: акимат Туркестанской области

    Мюзикл начался с видеоролика на LED-экране, знакомящего зрителей с участниками, и продолжился проникновенной сценой с участием Али. Особое впечатление произвели групповой танец артистов на инвалидных колясках и номер «Особенные дети». Также посредством видеоролика зрителям были представлены лучшие работы детей — участников конкурса рисунков. На сцене выступили 70 талантливых детей с диагнозами ДЦП, синдром Дауна, аутизм, РАС, ЗПР, а также с нарушениями зрения и слуха. Этот спектакль стал большим пламенем надежды, зажженным в каждом сердце. Юных артистов поддержали актёры областных театров и молодые таланты, выступив с ними на одной сцене.

    л
    Фото: акимат Туркестанской области

    В финале постановки все участники исполнили песню «Өмір сүр» («Живи»), озарив сцену светом.

    По завершении мероприятия аким области Нуралхан Кушеров сфотографировался с артистами на память и вручил подарки.

    л
    Фото: акимат Туркестанской области

    Как отметили в акимате Туркестанской области, в регионе проживает более 15 тысяч детей с инвалидностью. В области функционируют 5 реабилитационных центров и 6 центров «Қамқорлық», где услуги получили свыше 15 тысяч детей. В Туркестане открыт современный реабилитационный центр, оснащенный всем необходимым для укрепления здоровья детей. Кроме того, действует спортивный клуб «Сауран» для особенных детей и молодежи, чьи воспитанники успешно выступают на республиканских и международных соревнованиях, занимая призовые места.

    Культура Туркестанская область Акимат Театр Инклюзия
