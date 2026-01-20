Премьер Великобритании выступил с обращением к нации по вопросу Гренландии

По мнению Стармера, обсуждение будущего Гренландии должно вестись спокойно и исключительно в рамках диалога между союзниками. Он подчеркнул, что значение безопасности острова будет возрастать на фоне климатических изменений в Арктике.

— По вопросу Гренландии правильный подход к столь серьезной теме — это спокойное обсуждение между союзниками. Скажем прямо: безопасность Гренландии важна, и ее значение будет только возрастать по мере того, как изменение климата преображает Арктику, — заявил премьер-министр Великобритании.

Он отметил, что открытие новых морских путей и рост конкуренции в Арктике потребуют усиления коллективной обороны и инвестиций, а ключевая роль в этих усилиях будет принадлежать США.

— По мере открытия морских путей и усиления стратегической конкуренции Крайний Север потребует большего внимания, больших инвестиций и более сильной коллективной обороны. Соединенные Штаты будут играть центральную роль в этих усилиях, и Великобритания готова в полной мере вносить свой вклад вместе с союзниками через НАТО, — сказал Стармер.

В то же время премьер-министр, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о желании приобрести остров, подчеркнул, что любые решения, касающиеся будущего статуса Гренландии, должны приниматься исключительно самим народом острова и Королевством Дания.

— Однако здесь есть принцип, который нельзя отодвигать в сторону, поскольку он лежит в основе стабильного и доверительного международного сотрудничества. Поэтому любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания. Это право фундаментально, и мы будем его поддерживать, — заявил премьер-министр.

Глава британского правительства отдельно подчеркнул роль Дании как надежного союзника и страны-участницы НАТО, отметив, что прочные альянсы основаны на взаимном уважении, а не на давлении.

— Дания — близкий союзник Великобритании и Соединенных Штатов, гордый член НАТО, который стоял с нами плечом к плечу, в том числе ценой реальных человеческих жертв, в последние десятилетия. Союзы сохраняются потому, что строятся на уважении и партнерстве, а не на давлении, — сказал Стармер.

Продолжая тему отношений между союзниками, британский премьер прокомментировал угрозы президента США ввести пошлины против европейских стран за отказ признавать претензии Вашингтона на Гренландию. По его словам, подобные меры недопустимы внутри альянса и не могут оправдываться соображениями безопасности.

— Именно поэтому я говорю: использование тарифов против союзников — это совершенно неправильно. Это не тот способ разрешения разногласий внутри альянса. Столь же бесполезно представлять усилия по укреплению безопасности Гренландии как оправдание экономического давления. Торговая война не в чьих-либо интересах, а моя задача — всегда действовать в национальных интересах Великобритании. Именно поэтому вчера я говорил с президентом Трампом, с европейскими лидерами и с Генеральным секретарем НАТО, чтобы найти решение, основанное на партнерстве, фактах и взаимном уважении, — сказал он.

Впрочем, во вступительной части своей речи премьер-министр напомнил, что союз Великобритании и США остается ключевым для безопасности и экономической стабильности Соединенного Королевства.

Благодаря прагматичному подходу и тщательно выверенной дипломатии, Лондон добился выгодных торговых условий в стратегически важных секторах — автомобилестроении, металлургии и аэрокосмической отрасли. США инвестируют сотни миллиардов фунтов, а сотрудничество в сфере обороны, ядерного потенциала и разведки продолжает оставаться неразрывным.

Ранее жители Гренландии и Дании вышли на протесты против Трампа.