Премьер Молдовы отказался возглавить следующее правительство

О своем решении Речан объявил на совместной пресс-конференции с председателем ПДС Игорем Гросу.

— Мы планировали выдвинуть Речана кандидатом на должность премьер-министра, однако он сообщил нам, что его работа в правительстве завершается на этом этапе, — сказал Гросу.

Речан уточнил, что намерен уйти из политики и вернуться в бизнес.

— Я не буду продолжать участвовать в общественной и политической жизни. Сразу после утверждения нового правительства я также откажусь от депутатского мандата и вернусь к своей профессиональной деятельности, которую временно оставил несколько лет назад, — сказал премьер.

Как уточнил Гросу, кандидатуру главы будущего правительства выдвинет президент Молдовы Майя Санду после консультаций с фракциями партий в парламенте. ПДС получает по итогам выборов большинство и может самостоятельно сформировать правительство. Как отметил Гросу, министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе остается за новым премьером.

Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). Сформированный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок партий «Альтернатива» (8 мандатов), «Наша партия» и «Демократия дома» (по 6).

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы.

После подсчета голосов на 99,5% избирательных участках правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» получила явное преимущество и новое большинство на парламентских выборах.

