Правящая партия выиграла парламентские выборы в Молдове
Партия Майи Санду получила явное преимущество и новое большинство на парламентских выборах в воскресенье. Это голосование рассматривается как решающие для будущего страны в ЕС, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.
После подсчета голосов на 99,5% избирательных участках партия «Действие и солидарность» лидирует с 49,9% голосов.
У Патриотического избирательного блока 24,28%, у блока «Альтернатива» — 7,9%, а у «Нашей партии», которая хочет «сбалансированной внешней политики» между Востоком и Западом, — 6,2%. У правой партии «Демократия дома» — 5,6%.
По результатам голосования будет избран новый 101-местный парламент, после чего президент Молдовы назначит нового премьер-министра. Предлагаемое правительство должно быть утверждено парламентом.
Ранее президент Майя Санду в обращении к соотечественникам напомнила, что страна является парламентской республикой, поэтому «на карту поставлена судьба Молдовы», ведь именно законодательный орган определит ее будущее — на кону вступление в ЕС.