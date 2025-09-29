Правящая партия выиграла парламентские выборы в Молдове

После подсчета голосов на 99,5% избирательных участках партия «Действие и солидарность» лидирует с 49,9% голосов.

У Патриотического избирательного блока 24,28%, у блока «Альтернатива» — 7,9%, а у «Нашей партии», которая хочет «сбалансированной внешней политики» между Востоком и Западом, — 6,2%. У правой партии «Демократия дома» — 5,6%.

По результатам голосования будет избран новый 101-местный парламент, после чего президент Молдовы назначит нового премьер-министра. Предлагаемое правительство должно быть утверждено парламентом.

Ранее президент Майя Санду в обращении к соотечественникам напомнила, что страна является парламентской республикой, поэтому «на карту поставлена судьба Молдовы», ведь именно законодательный орган определит ее будущее — на кону вступление в ЕС.