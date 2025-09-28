Молдова выбирает парламент

Граждане Молдовы 28 сентября выбирают 101 депутата парламента, где до сих пор 61 место принадлежало проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS).

Президент Майя Санду в обращении к соотечественникам напомнила, что страна является парламентской республикой, поэтому «на карту поставлена судьба Молдовы», ведь именно законодательный орган определит ее будущее — на кону вступление в ЕС.

Население Молдовы составляет около 2,4 миллиона человек. Сотни тысяч молдаван, живущих за границей, в первую очередь в ЕС, также могут принять участие в голосовании. Значимые результаты ожидаются только в ночь на понедельник.

Окончательный список кандидатов ЦИК Молдовы опубликовал с опозданием в полторы недели из-за судебных споров в связи с отказом в регистрации ряду политсил. К выборам изначально были допущены 23 участника — четыре избирательных блока, 15 партий и четыре независимых кандидата. Но пройдут в парламент, как предрекают разнонаправленные опросы, всего четыре политических силы.

Проевропейская партия PAS может потерять большинство

- Шансы сохранить большинство в парламенте у проевропейской партии PAS чуть ниже, чем 50 на 50, хотя она и возьмет первое место, — так описывает ситуацию директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

С чем идут на выборы в Молдове главные конкуренты

Главное обещание правящей партии «Действие и солидарность», которую возглавляет спикер-парламента Игорь Гросу, это подписание договора о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году — до завершения второго мандата президента Майи Санду. Среди других обязательств — удвоение доходов трудоспособного населения, двукратный рост экспорта молдавских товаров, ремонт 3000 км дорог и запуск национальной программы продвижения культуры.

Основным оппонентом PAS является Патриотический блок, который изначально объединял крупнейшую оппозиционную Партию социалистов (ПСРМ), а также партии коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Блок обещает снизить тариф на газ вдвое, обеспечить всех школьников бесплатным питанием и вернуть пенсионный возраст с 57 лет.

26 сентября ЦИК Молдовы однако исключил партию «Сердце Молдовы» из предвыборной гонки после приостановки ее деятельности на 12 месяцев Минюстом страны.

Блок «Альтернатива» и «Наша партия»

Избирательный блок «Альтернатива» заявил себя как проевропейский. Они обещают европейский уровень зарплат гражданам и сохранение мира. В блок входят партия мэра Кишинева Иона Чебана «Национальное альтернативное движение» (MAN), «Гражданский конгресс» бывшего идеолога партии коммунистов Марка Ткачука, партия экс-премьера Иона Кику «Развитие и объединение Молдовы» (PDCM) и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

«Наша партия» Ренато Усатого имеет эпатажно-протестный имидж. Ренато Усатый дает самые популистские обещания: запретить пропаганду ЛГБТ в школах и вступить в шенгенскую зону, разогнать Наццентр по борьбе с коррупцией и создать новую спецслужбу, сократить число депутатов вдвое.

Как ограничили влияние Илона Шора

После судебного разбирательства ЦИК с третьей попытки зарегистрировал партию «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ, находящейся под санкциями ЕС. ЦИК принял решение с оговоркой о возможной его отмене, если список кандидатов не будет соответствовать закону. Шансы партии были невелики, но сеть Шора могла проголосовать именно за нее.

В итоге после двухчасового зачитывания уведомлений полиции, Наццентра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) вечером 26 сентября ЦИК снял с выборов партию «Великая Молдова» из-за подозрений в незаконном финансировании и подкупе избирателей.

Исход выборов в Молдове решат проценты проигравших

Закон в Молдове устанавливает порог для прохода в парламент: избирательные блоки должны набрать 7% голосов, партии — 5%, независимые кандидаты — 2%. Голоса не прошедших в парламент кандидатов распределятся между победителями пропорционально по методу Д’Ондта, который дает преимущество лидерам. Но в то же время и с 48% PAS может остаться в меньшинстве, если кумулятивный результат их оппонентов будет выше.