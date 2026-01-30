Премьер-министру презентовали проекты развития электрогенерации Павлодарской области

В рамках поездки Олжас Бектенов ознакомился с развитием энергетической инфраструктуры региона. Павлодарская область является флагманом в производстве и развитии электроэнергетики. За 2025 год в регионе выработано 42% от странового объема.

На Экибастузской ГРЭС-1 им. Болата Нуржанова Премьер-министру доложили о ходе модернизации объекта. Проводимая реконструкция топливоподачи, строительство новой дымовой трубы с последующим демонтажем старой выступают одним из ключевых элементов повышения надежности энергоснабжения региона.

Здесь же были презентованы проекты по развитию генерации и сетевой инфраструктуры Павлодарской области, включая реконструкцию энергоблока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт, модернизацию отдельных энергоисточников, а также проработку новых проектов на базе современных технологий и развитие альтернативной энергетики.

Фото: Правительство РК

По информации министра энергетики Ерлана Аккенженова, в этом году в Казахстане планируется ввод порядка 2,6 ГВт новых мощностей, в числе которых газовые проекты на 2 427,6 МВт и ВИЭ на 245,8 МВт. Всего будет реализовано 13 проектов, среди которых Текелийский энергокомплекс, Атырауская ТЭЦ, парогазовые установки в Туркестанской области, городе Алматы и др.

Озвучены и данные по проекту строительства ГРЭС-3. Отмечено, что планируется создание новой угольной генерации общей мощностью 2,64 ГВт на основе технологии «чистого угля» с поэтапным вводом мощностей.

— На Национальном курултае Глава государства подчеркнул, что вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться нами как важная часть государственной политики. Запуск дополнительных энергоблоков ГРЭС-2 и начало строительства ГРЭС-3 — это сигнал для всей экономики. Мы постепенно идем к устранению энергодефицита и предоставлению необходимых энергомощностей как для нашего бизнеса, так и инвесторов, — отметил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Экибастуз Премьер-министр ознакомился с работой угольного разреза ТОО «Богатырь Комир» и с ходом строительства новых энергоблоков на ГРЭС-2.