РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:21, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Олжас Бектенов посетил Экибастуз с рабочей поездкой

    Премьер-министру Казахстана продемонстрируют энергетический потенциал Экибастуза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    Олжасу Бектенову уже доложили о проводимой работе по увеличению добычи угля на ТОО «Богатырь комир». За 2025 год было добыто 45,2 млн тонн угля, 35 млн из которых направили казахстанским потребителям и 10 млн в РФ.

    Вместе с тем, в 1985 году на предприятии был достигнут рекорд Гиннесса, когда удалось достичь показателя в 56,8 млн тонн добытого угля. 

    п
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    — К 2032 году расчитываем выйти к 56,5 млн тонн, подойти к рекорду Гиннеса, за счет обеспечения наших коллег «Самрук-Энерго», новые блоки, новые станции экибастузской ГРЭС-3, иные потребители. И вот суммарно ожидаем этого показателя, — доложил генеральный директор ТОО «Богатырь комир» Евгений Мастернак. 

    По прогнозу в ближайшие несколько лет в предприятие будет инвестировано порядка 360 млрд тенге. В планах внедрение системы МЕС ЦПТ для повышение эффективности поточной технологии, внедрение оптимизатора грузопотоков и системы планирования и моделирования производства. 

    В рамках поездки Премьер-министр также посетит экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

    Теги:
    Экибастуз Олжас Бектенов Премьер-министр РК Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают