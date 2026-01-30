Олжас Бектенов посетил Экибастуз с рабочей поездкой

Олжасу Бектенову уже доложили о проводимой работе по увеличению добычи угля на ТОО «Богатырь комир». За 2025 год было добыто 45,2 млн тонн угля, 35 млн из которых направили казахстанским потребителям и 10 млн в РФ.

Вместе с тем, в 1985 году на предприятии был достигнут рекорд Гиннесса, когда удалось достичь показателя в 56,8 млн тонн добытого угля.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

— К 2032 году расчитываем выйти к 56,5 млн тонн, подойти к рекорду Гиннеса, за счет обеспечения наших коллег «Самрук-Энерго», новые блоки, новые станции экибастузской ГРЭС-3, иные потребители. И вот суммарно ожидаем этого показателя, — доложил генеральный директор ТОО «Богатырь комир» Евгений Мастернак.

По прогнозу в ближайшие несколько лет в предприятие будет инвестировано порядка 360 млрд тенге. В планах внедрение системы МЕС ЦПТ для повышение эффективности поточной технологии, внедрение оптимизатора грузопотоков и системы планирования и моделирования производства.

В рамках поездки Премьер-министр также посетит экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2.