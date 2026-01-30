Два новых энергоблока построят на ГРЭС-2 к 2030 году в Экибастузе

Первый энергоблок на ГРЭС-2 был введен в эксплуатацию в 1990 году, затем в 1993 году запустили энергоблок #2. Вместе с тем, были планы строительства и третьего, однако к реализации проекта приступили лишь недавно.

Олжасу Бектенову показали строительную площадку. По проекту, в 2028 году должны запустить энергоблок #3, в 2030 году энергоблок #4. Общая стоимость триллион 282 млрд тенге. Каждый будет мощностью 550 МВт.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Отмечается, что поставка оборудования запланированана 2027 год. В мае должны привезти паровую турбину и турбогенератор, а в июле паровой котел. Строительные работы ведутся без отставания от графика.

Напомним, сегодня Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл в Экибастуз с рабочей поездкой. Ранее он ознакомился с работой ТОО «Богатырь-Комир».