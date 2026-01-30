РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Два новых энергоблока построят на ГРЭС-2 к 2030 году в Экибастузе

    Премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову сегодня в ходе рабочей поездки доложили о ходе строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    Первый энергоблок на ГРЭС-2 был введен в эксплуатацию в 1990 году, затем в 1993 году запустили энергоблок #2. Вместе с тем, были планы строительства и третьего, однако к реализации проекта приступили лишь недавно. 

    Олжасу Бектенову показали строительную площадку. По проекту, в 2028 году должны запустить энергоблок #3, в 2030 году энергоблок #4. Общая стоимость триллион 282 млрд тенге. Каждый будет мощностью 550 МВт. 

    л
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    Отмечается, что поставка оборудования запланированана 2027 год. В мае должны привезти паровую турбину и турбогенератор, а в июле паровой котел. Строительные работы ведутся без отставания от графика.

    Напомним, сегодня Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл в Экибастуз с рабочей поездкой. Ранее он ознакомился с работой ТОО «Богатырь-Комир».

    Теги:
    ГРЭС Экибастуз Строительство Олжас Бектенов Премьер-министр РК Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают