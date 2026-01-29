РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:45, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Премьер-министр РК встретился с главами иностранных компаний

    В рамках Совета иностранных инвесторов состоялись встречи Премьер-министра РК Олжаса Бектенова с главами иностранных компаний, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Фото: пресс-служба Правительства.

    На встрече с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озханом обсуждены перспективы стратегического партнерства Казахстана с ЕБРР, включая приоритетные сферы. Отмечено, что за весь период работы Банка в стране сформирован пул из 345 проектов на сумму свыше $12 млрд.

    Рассмотрен новый формат взаимодействия с международными финансовыми институтами: теперь работу будет регулировать Координационный совет под председательством Премьер-министра.

    Подчеркнута готовность Правительства РК обеспечить поддержку для бесперебойной реализации совместных инициатив.

    В ходе встречи с президентом холдинга Beeline Kazakhstan Евгением Настрадиным обсуждены вопросы дальнейшего развития цифровой инфраструктуры и реализации совместных проектов VEON Group в Казахстане.

    Отмечен вклад Beeline Kazakhstan в обслуживание более 11 млн абонентов и участие в инициативах по цифровой инклюзии и повышению цифровой грамотности. 

    Премьер-министр подтвердил готовность Правительства оказать необходимую поддержку и поручил профильным министерствам проработать озвученные предложения, включая новые инновационные проекты с применением ИИ и цифровых решений.

    Ранее Олжас Бектенов, обращаясь к участникам промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов, заявил, что Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах и готово совместно находить решения, способствующие вашему успеху и развитию нашей страны. В свою очередь, иностранные инвесторы предложили ИИ-решения для энергетики Казахстана.

    Теги:
    Правительство РК Инвестиции Экономика Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
