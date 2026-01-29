Иностранные инвесторы предложили ИИ-решения для энергетики Казахстана

Представлены доклады по вопросам энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли; вопросам трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы; цифровизации; вопросам здравоохранения и развитию фармацевтической промышленности.

Затронуты вопросы таможенной стоимости товаров и нейтральности НДС, регулирования выбросов метана в нефтегазовом секторе с учетом международной практики, внесены предложения по визовой поддержке иностранной рабочей силы, организации наставничества.

В части регулирования публичных облачных сервисов отмечена необходимость баланса между инновациями и безопасностью, в вопросах здравоохранения подчеркнута важность развития государственно-частного партнерства в профессиональной подготовке, программы стажировок и дуального образования.

С комментариями по поднятым инвесторами вопросам выступили руководства министерств национальной экономики, энергетики, труда и социальной защиты населения, искусственного интеллекта и цифрового развития, здравоохранения.

Особое внимание уделено внедрению цифровых решений в энергетическую отрасль.

Отмечена высокая эффективность успешно применяемой ИИ-дефектоскопии воздушных линий электропередачи. В рамках пилотного проекта за 2 дня было обследовано 618 опор ЛЭП, обработано свыше 2 тыс. изображений и выявлено почти 7 тыс. дефектов. Точность распознавания типовых повреждений достигает 98%, включая загрязнение и разрушение изоляторов, деформации опор, отсутствие креплений и риски обрывов.

Дополнительно внедрение тепловизионных и лидарных систем усилило эффект цифровизации, позволив перейти к комплексной диагностике. Параллельно в тепловых сетях реализуется роботизированная внутритрубная диагностика на основе акустического резонанса. Решение позволяет обследовать трубопроводы изнутри без их вскрытия и проводить ремонтные работы адресно. Пилотный проект в Шымкенте в 2025 году показал экономию более 70% при обследовании 1,2 км теплосетей.

Кроме того, в газовой отрасли внедрен ИИ-ассистент для автоматического распознавания показаний газовых счетчиков по фотографии в мобильном приложении. Решение доказало свою эффективность в снижении нагрузки на операторов и минимизации ошибок, связанных с человеческим фактором.

Широкий круг вопросов обсужден в ходе открытого диалога с иностранными инвесторами.

Корпорация Marubeni выразила интерес к участию японских компаний в сфере ИИ и цифровых технологий, включая возможность их применения для поддержки социально уязвимых групп. Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития приведены в пример практические кейсы ИИ на базе «Цифровой карты семьи» в Smart Data Ukimet, а также отмечено развитие «Социального кошелька».

Компания Polpharma подняла вопросы безопасности пациентов и борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами. Министерство здравоохранения сообщило о внедрении обязательной маркировки препаратов с 1 июля 2024 года и планах внедрения риск-ориентированного механизма отбора медикаментов с рынка.

Также компаниями CNPC, EY, JP Morgan, Kazzinc (Glencore) актуализированы вопросы тарифов на транспортировку нефти, модернизации требований по локализации данных и их трансграничной передаче, налогообложения в горно-металлургическом комплексе и другие.

По итогам заседания Премьер-министр поручил государственным органам и организациям совместно с Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» проработать все озвученные вопросы и рекомендации.

Ранее Олжас Бектенов, обращаясь к участникам промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов, заявил, что Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах и готово совместно находить решения, способствующие вашему успеху и развитию нашей страны.