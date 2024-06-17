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    17:53, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Премьер-министр Израиля распустил военный кабинет

    Премьер-министр Израиля распустил военный кабинет
    Фото: Olivier Fitoussi/ Flash90/ The Times of Israel

    В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военный кабинет, созданный для управления кампанией в секторе Газа, — официально расформирован. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    О роспуске военного кабинета премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил на воскресной встрече с кабинетом политической безопасности.

    Военный кабинет – правительственная комиссия под руководством Биньямина Нетаньяху – был сформирован 11 октября 2023 года для управления военной операцией в секторе Газа, после вторжения палестинской группировки ХАМАС в южные израильские поселения 7 октября и начавшейся вслед войны в анклаве.

    В военный кабинет вошли 3 участника, имеющие право голоса – сам Натаньяху, министр обороны Йоав Галлант и лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц, а также три наблюдателя без права голоса.

    Роспуск военного кабинета был ожидаемым, поскольку на прошлой неделе Бенни Ганц вышел из коалиции, с ним же военный кабинет покинул Гади Айзенкот, один из трех наблюдателей.

    После выхода Бени Ганца Нетаньяху столкнулся с требованиями о включении в военный кабинет со стороны националистически-религиозных партнеров по его коалиции – министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

    Избегая такого решения, поскольку оно могло бы усилить напряженность в отношениях с международными партнерами, включая США, Нетаньяху распустил военный кабинет.

    - Никакого нового кабинета министров сформировано не будет после выхода Ганца из существующего военного кабинета, - цитирует премьер-министра Израиля Jerusalem Post.

    «Кабинет был в коалиционном соглашении с Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел - в кабинете больше нет необходимости», - добавил он.

     

    Теги:
    сектор Газа В мире Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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