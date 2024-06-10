Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц покинул правительство

Израильский министр Бени Ганц объявил о своем уходе из чрезвычайного правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в воскресенье. Тем самым политик вывел единственную центристскую партию в крайне правой коалиции израильского премьера, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обвинив премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он помешал Израилю добиться «истинной победы» в войне против ХАМАС, председатель партии «Национального единства» Бени Ганц объявил о долгожданном выходе своей партии из правительства в воскресенье вечером.

Месяцем ранее он поставил ультиматум главе израильского правительства, потребовав от него четкой стратегии по дальнейшему урегулированию ситуации в секторе Газа, в ином случае пообещав покинуть правительство. Ганц дал Нетаньяху срок в один месяц, пообещав к 8 июня покинуть правительство, если ничего не изменится.

Нетаньяху отвергнул ультиматум вскоре после его предъявления.

Центристская партия «Национальное единство», возглавляемая Бени Ганцем, присоединилась к чрезвычайному правительству через несколько дней после 7 октября, когда группировка ХАМАС совершила нападение на израильские поселения на юге страны, которые привели к гибели около 1,2 человек и захвату около 251 заложника. Нападение привело к объявлению войны группировке ХАМАС и началу Израилем боевых действий в секторе Газа, которые привели к разрушительным последствиям. Сегодня Израиль продолжает кампанию наземных и воздушных бомбардировок, которая по данным органов здравоохранения сектора Газа, с 7 октября привела к гибели более 37 тыс. человек.

В воскресенье Ганц заявил, что политика омрачает судьбоносные стратегические решения в кабинете Нетаньяху. По его словам, решение уйти, пока заложники еще находятся в секторе Газа, а солдаты продолжают там сражаться, стало трудным решением.

- Нетаньяху мешает нам продвинуться к настоящей победе. Вот почему сегодня мы покидаем чрезвычайное правительство с тяжелым сердцем, но с полной уверенностью, — заявил Ганц на телевизионной пресс-конференции.

Он призвал к досрочным выборам, заявив, что «должны быть выборы, которые в итоге создадут правительство, которое завоюет доверие народа и сможет противостоять вызовам».

- Я призываю Нетаньяху: назначьте согласованную дату выборов, - заявил Ганц.

Фото: Times of Israel / офис премьер-министра Израиля

Пока Ганц выступал, Нетаньяху призвал своего бывшего партнера по коалиции пересмотреть свое решение.

- Израиль ведет экзистенциальную войну на нескольких фронтах», — написал Нетаньяху в соцсети X. «Бенни, сейчас не время отказываться от кампании — сейчас время объединить силы.

Пообещав продолжать идти до победы и достижения всех целей войны, «в первую очередь освобождения заложников и уничтожения ХАМАС», Нетаньяху заявил, что его «дверь останется открытой для любой сионистской партии, желающей взять на себя это бремя и помочь добиться победы над нашими врагами и обеспечить безопасность наших граждан».

Просьба Нетаньяху не увенчалась успехом: после этого объявления Ганц и его коллеги-министры национального единства Гади Айзенкот и Чили Троппер подали заявления об отставке.

В своем заявлении об отставке Айзенкот резко высказался о том, как военный кабинет вел себя во время войны.

- Несмотря на усилия многих людей, наряду с усилиями моего коллеги, кабинет, который вы возглавляли, долгое время был лишен возможности принимать ключевые решения, которые были необходимы для реализации целей войны и улучшения стратегического положения Израиля, — написал Айзенкот, который, как и Ганц, является экс-начальником штаба ЦАХАЛ. - В дискуссии проникли внешние соображения и политика. Поэтому пришло время покинуть правительство, — заявил он.

Ганца считают главным политическим соперником Нетаньяху в Израиле. До прихода в военный кабинет он был ведущей фигурой оппозиции.

Сообщается, что уход министра Ганца не поставит под угрозу принадлежащее правящей правой коалиции парламентское большинство.

Выход Бенни Ганца и его партии «Национальное единство» из правительства сокращает коалицию, возглавляемую Нетаньяху, до ее первоначальных пяти партий — правого «Ликуда», крайне правых «Религиозного сионизма» и «Оцма Йехудит», а также ультраортодоксальных партий ШАС и «Единый иудаизм Торы».

В общей сложности эти пять партий занимают 64 места в Кнессете, состоящем из 120 членов, в связи с этим потеря партии Б.Ганца, состоящей из 8 человек, не лишает коалицию ее парламентского большинства.