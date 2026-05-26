    Премьер-министр Израиля приказал усилить удары по «Хезболле» в Ливане

    Израиль заявил о расширении военной кампании против «Хезболлы» на фоне роста числа атак беспилотников и продолжающихся нарушений режима прекращения огня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com/idfonline

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 25 мая, заявил, что отдал армии распоряжение усилить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. По его словам, Израиль «не убирает ногу с педали газа» и намерен «нажать еще сильнее» в ответ на продолжающиеся атаки группировки, сообщает The Times of Israel.

    Заявление прозвучало после серии ударов беспилотников по северу Израиля. В частности, в понедельник один дрон упал на жилой дом в приграничном поселке Метула, другой повредил автобусную остановку в Шломи, а в воскресенье в результате атаки беспилотника погиб израильский военнослужащий.

    Вскоре после заявления премьера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой волне авиаударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа на востоке Ливана и на юге страны. По данным ЦАХАЛ, за последние сутки были поражены более 70 объектов группировки, включая командные пункты и склады вооружений.

    Кроме того, во вторник, 26 мая, израильская армия объявила об экстренном призыве резервистов в рамках усилий по расширению операций в Ливане на фоне эскалации атак беспилотников «Хезболлы».

    На фоне обострения жители южных пригородов Бейрута начали покидать дома, опасаясь возобновления масштабных израильских ударов.

    В северных районах Израиля часть муниципалитетов объявила о закрытии школ и переводе обучения в дистанционный формат.

    Как сообщает The Times of Israel, Вашингтон в последние недели сдерживал расширение израильской операции в Ливане из-за переговоров с Ираном. Однако американский представитель заявил изданию, что «Хезболла» проигнорировала неоднократные требования прекратить обстрелы Израиля, включая недавний ультиматум.

    Несмотря на объявленное 16 апреля прекращение огня между Израилем и Ливаном при посредничестве США, стороны продолжают обмениваться ударами.

    В последние недели «Хезболла» неуклонно наращивает число атак беспилотниками, БПЛА и ракетами по израильским войскам, дислоцированным на юге Ливана, и по населенным пунктам на севере Израиля.

    По сообщениям ЦАХАЛ, за последние 8 дней «Хезболла» выпустила по Израилю более 1000 беспилотников и более 700 ракет. В Израиле считают, что «Хезболла» рассматривает переговоры между Израилем и Ливаном в Вашингтоне как «экзистенциальную угрозу», и опасается прекращения огня, которое лишит ее «власти и возможности доносить свою позицию».

    Иран ранее требовал прекращения израильских атак по Ливану как одного из условий переговоров с Вашингтоном о завершении более широкого конфликта вокруг Исламской республики.

    Арсен Утешев
    Автор