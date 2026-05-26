Премьер-министр Израиля приказал усилить удары по «Хезболле» в Ливане

Израиль заявил о расширении военной кампании против «Хезболлы» на фоне роста числа атак беспилотников и продолжающихся нарушений режима прекращения огня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 25 мая, заявил, что отдал армии распоряжение усилить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. По его словам, Израиль «не убирает ногу с педали газа» и намерен «нажать еще сильнее» в ответ на продолжающиеся атаки группировки, сообщает The Times of Israel.

Заявление прозвучало после серии ударов беспилотников по северу Израиля. В частности, в понедельник один дрон упал на жилой дом в приграничном поселке Метула, другой повредил автобусную остановку в Шломи, а в воскресенье в результате атаки беспилотника погиб израильский военнослужащий.

Вскоре после заявления премьера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой волне авиаударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа на востоке Ливана и на юге страны. По данным ЦАХАЛ, за последние сутки были поражены более 70 объектов группировки, включая командные пункты и склады вооружений.

🎯STRUCK: 70+ Hezbollah infrastructure sites using ~85 munitions in several areas across Lebanon.



In the area of Tyre, ~10 command centers, weapons storage facilities and additional infrastructure sites used by Hezbollah were struck.



Additionally, Hezbollah terrorists operating…

Кроме того, во вторник, 26 мая, израильская армия объявила об экстренном призыве резервистов в рамках усилий по расширению операций в Ливане на фоне эскалации атак беспилотников «Хезболлы».

На фоне обострения жители южных пригородов Бейрута начали покидать дома, опасаясь возобновления масштабных израильских ударов.

В северных районах Израиля часть муниципалитетов объявила о закрытии школ и переводе обучения в дистанционный формат.

Как сообщает The Times of Israel, Вашингтон в последние недели сдерживал расширение израильской операции в Ливане из-за переговоров с Ираном. Однако американский представитель заявил изданию, что «Хезболла» проигнорировала неоднократные требования прекратить обстрелы Израиля, включая недавний ультиматум.

Несмотря на объявленное 16 апреля прекращение огня между Израилем и Ливаном при посредничестве США, стороны продолжают обмениваться ударами.

В последние недели «Хезболла» неуклонно наращивает число атак беспилотниками, БПЛА и ракетами по израильским войскам, дислоцированным на юге Ливана, и по населенным пунктам на севере Израиля.

По сообщениям ЦАХАЛ, за последние 8 дней «Хезболла» выпустила по Израилю более 1000 беспилотников и более 700 ракет. В Израиле считают, что «Хезболла» рассматривает переговоры между Израилем и Ливаном в Вашингтоне как «экзистенциальную угрозу», и опасается прекращения огня, которое лишит ее «власти и возможности доносить свою позицию».

Иран ранее требовал прекращения израильских атак по Ливану как одного из условий переговоров с Вашингтоном о завершении более широкого конфликта вокруг Исламской республики.

