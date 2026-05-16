    Израиль и Ливан продлили перемирие на полтора месяца

    При посредничестве США Израиль и Ливан договорились о продлении режима прекращения огня, который действовал с 16 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Фото: x.com/@IAFsite

    Израиль и Ливан после двухдневных переговоров в Вашингтоне согласились продлить режим прекращения огня на 45 дней, сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

    Решение принято за сутки с небольшим до истечения предыдущей договоренности о прекращении огня с группировкой «Хезболла», которая признана террористической в США и Израиле.

    В течение перемирия группировка продолжала направлять беспилотники на север Израиля, а израильская армия в свою очередь обстреливала объекты «Хезболлах».

    14 мая сообщалось, что третий раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном начался в Вашингтоне. Стороны обсуждали прекращение огня, ситуацию на юге Ливана и вопрос разоружения «Хезболлы».

    Переговоры проходили на фоне хрупкого режима прекращения огня, срок действия которого истекал в воскресенье, а также продолжающихся боевых действий на юге Ливана.

     

    Зарина Жакупова
    Автор