Израиль и Ливан продлили перемирие на полтора месяца

При посредничестве США Израиль и Ливан договорились о продлении режима прекращения огня, который действовал с 16 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Израиль и Ливан после двухдневных переговоров в Вашингтоне согласились продлить режим прекращения огня на 45 дней, сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Решение принято за сутки с небольшим до истечения предыдущей договоренности о прекращении огня с группировкой «Хезболла», которая признана террористической в США и Израиле.

В течение перемирия группировка продолжала направлять беспилотники на север Израиля, а израильская армия в свою очередь обстреливала объекты «Хезболлах».

14 мая сообщалось, что третий раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном начался в Вашингтоне. Стороны обсуждали прекращение огня, ситуацию на юге Ливана и вопрос разоружения «Хезболлы».

Переговоры проходили на фоне хрупкого режима прекращения огня, срок действия которого истекал в воскресенье, а также продолжающихся боевых действий на юге Ливана.