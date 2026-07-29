Премьер-министр Ирака созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности

Иракские власти проводят экстренные консультации в связи с развитием ситуации в сфере безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди поручил созвать экстренное заседание Министерского совета по национальной безопасности после авиаударов, которым подверглась территория страны на рассвете среды. Об этом сообщает иракское агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.

В заявлении отмечается, что по итогам заседания власти опубликуют подробное сообщение о развитии событий и принятых решениях.

Напомним, в среду министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что саудовские вооруженные силы совместно с Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на территории Ирака.

По утверждению Эр-Рияда, операция стала ответом на атаки беспилотников по нефтяной инфраструктуре королевства.

В свою очередь иракские Силы народной мобилизации (СНМ) заявили, что ударам подверглись их штаб-квартиры в семи провинциях страны — Багдаде, Васите, Ниневии, Басре, Киркуке, Кербеле и Дияле.

NEW ANGLE: Footage Captures Exact Moment Strike Hits PMF Headquarters in Basra



New footage from an alternate vantage point shows the dramatic moment a heavy strike targeted a Popular Mobilization Forces (PMF / Hashd al-Shaabi) facility in Basra. pic.twitter.com/jPFy4ke3rw — Kurdistan 24 English (@K24English) July 29, 2026

По предварительным данным формирования, погибли не менее 20 его бойцов, еще 32 получили ранения. В организации назвали произошедшее нарушением суверенитета Ирака и «опасной эскалацией».

The Popular Mobilization Forces reports a preliminary toll of 20 killed and 32 wounded after joint US-Saudi airstrikes hit multiple PMF headquarters across Baghdad, Wasit, Nineveh, Basra, Kirkuk, Karbala, and Diyala overnight. https://t.co/kbI6RYxNri — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

Накануне мы сообщали, что Ирак расследует атаку беспилотников на Саудовскую Аравию.