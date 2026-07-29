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    Премьер-министр Ирака созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности

    Иракские власти проводят экстренные консультации в связи с развитием ситуации в сфере безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Премьер-министр Ирака созвал экстренное заседание Совета национальной безопасност
    Фото: INA

    Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди поручил созвать экстренное заседание Министерского совета по национальной безопасности после авиаударов, которым подверглась территория страны на рассвете среды. Об этом сообщает иракское агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.

    В заявлении отмечается, что по итогам заседания власти опубликуют подробное сообщение о развитии событий и принятых решениях.

    Напомним, в среду министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что саудовские вооруженные силы совместно с Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на территории Ирака.

    По утверждению Эр-Рияда, операция стала ответом на атаки беспилотников по нефтяной инфраструктуре королевства.
    В свою очередь иракские Силы народной мобилизации (СНМ) заявили, что ударам подверглись их штаб-квартиры в семи провинциях страны — Багдаде, Васите, Ниневии, Басре, Киркуке, Кербеле и Дияле.

    По предварительным данным формирования, погибли не менее 20 его бойцов, еще 32 получили ранения. В организации назвали произошедшее нарушением суверенитета Ирака и «опасной эскалацией».

    Накануне мы сообщали, что Ирак расследует атаку беспилотников на Саудовскую Аравию. 

    В мире Ирак Безопасность
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор