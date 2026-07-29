США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам проиранских формирований в Ираке

Совместная военная операция на территории Ирака состоялась после серии атак беспилотников на американские силы и саудовскую нефтяную инфраструктуру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в среду, что американская и саудовская авиация нанесла удары по объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений поддерживаемых Ираном вооруженных группировок на востоке Ирака.

По утверждению американской стороны, операция стала ответом более чем на 30 атак беспилотников, которые за последние 72 часа были совершены по указанию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В CENTCOM заявили, что с февраля по апрель поддерживаемые Ираном вооруженные формирования в Ираке предприняли более 600 попыток атак против американских граждан и объектов. Командование предупредило, что США готовы продолжить военные действия в случае новых нападений.

Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило участие королевства в совместной операции. По словам официального представителя ведомства Турки аль-Малики, удары были нанесены по объектам вооруженных группировок, которые, как утверждает Эр-Рияд, причастны к атакам беспилотников на нефтяные объекты в Восточной провинции и районе Эр-Рияда.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي الاثنين (١٣ صفر ١٤٤٨هـ) والثلاثاء (١٤ صفر ١٤٤٨هـ) الموافقين (٢٧- ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) من أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت… pic.twitter.com/0Pei5KwSkQ — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 29, 2026

В саудовском военном ведомстве заявили, что операция проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право государств на самооборону.

При этом Эр-Рияд подчеркнул, что не стремится к дальнейшей эскалации, однако намерен отвечать на любые новые нападения.

Иракские Силы народной мобилизации (СНМ), объединяющие преимущественно поддерживаемые Ираном вооруженные формирования, осудили удары, назвав их нарушением суверенитета Ирака и «опасной эскалацией».

В организации заявили, что атакам подверглись ее штаб-квартиры в нескольких регионах страны.

انفجارات وتصاعد دخان في قضاء الدير بمحافظة البصرة جنوبي العراق pic.twitter.com/sDwWuTVHDR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2026

По предварительным данным СНМ, в результате ударов погибли не менее 20 человек, еще 32 получили ранения. Командование формирования сообщило, что только в провинции Ниневия погибли восемь его бойцов, еще четверо получили ранения.

Иракское информационное агентство INA ранее сообщило, что в результате авиаудара по штаб-квартире Сил народной мобилизации в Басре были ранены двое военнослужащих формирования.

Напомним, 27 июля Саудовская Аравия перехватила в своем воздушном пространстве несколько беспилотников, направлявшихся к нефтяным объектам. Эр-Рияд возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном вооруженные формирования и заявил о своем праве ответить.

В ответ иракские власти начали расследование заявлений саудовской стороны.