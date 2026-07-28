Ирак расследует атаку беспилотников на Саудовскую Аравию

Иракские власти начали расследование после заявлений Саудовской Аравии о запуске беспилотников с территории республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди поручил силовым структурам провести расследование утверждений Саудовской Аравии о том, что беспилотники, нацеленные на нефтяные объекты в Восточной провинции и районе Эр-Рияда, были запущены с территории Ирака.

Об этом во вторник сообщил официальный представитель иракского правительства Сабах ан-Нуман.

По его словам, компетентные органы изучают имеющиеся сведения и доказательства. В отношении лиц, чья причастность к атаке будет установлена, будут приняты предусмотренные законом меры.

— Правительство Ирака подтверждает свою неизменную приверженность принципам добрососедства и недопущению использования территории страны в качестве маршрута или плацдарма для нападений на братские и дружественные государства, — заявил Сабах ан-Нуман.

Для проведения расследования создана совместная комиссия с участием представителей министерств обороны и внутренних дел, а также разведывательной службы Ирака, сообщает The New Arab.

Кроме того, Багдад запросил у Эр-Рияда разведывательную информацию, включая снимки с воздуха, технические данные и фрагменты перехваченных беспилотников.

Багдад также предложил представителям Саудовской Аравии принять участие в расследовании. Премьер-министр Ирака поручил комиссии установить все обстоятельства произошедшего независимо от того, к каким выводам приведет проверка.

Власти Ирака подчеркнули, что отношения с Саудовской Аравией основаны на взаимном уважении, общих интересах и принципах добрососедства. Багдад заверил, что не допустит попыток нанести ущерб двусторонним связям и безопасности соседних государств.

Накануне министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько беспилотников, направлявшихся к нефтяным объектам в Восточной провинции и районе Эр-Рияда. Пострадавших и материального ущерба зафиксировано не было.

🔴 Saudi Arabia’s air defenses intercepted and destroyed drones coming from Iraq, the Kingdom’s defense ministry says in a statement



🔴 The drones attempted to target oil facilities in Saudi Arabia’s eastern region and Riyadh, according to the ministry



🔴 The ministry says the… pic.twitter.com/yzdXfL0y9m — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 27, 2026

Официальный представитель саудовского оборонного ведомства Турки аль-Малики заявил, что беспилотники были запущены с территории Ирака. Эр-Рияд возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном вооруженные формирования и заявил о своем праве ответить в подходящее время и в подходящем месте.

В свою очередь, «Исламское сопротивление в Ираке» отвергло обвинения Саудовской Аравии. Это объединение включает несколько поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, действующих на территории Ирака, однако формально не подчиняющихся напрямую государственному командованию.

Представители объединения назвали заявления Эр-Рияда безосновательными и предупредили Саудовскую Аравию от ответных действий против Ирака.

Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. В последние месяцы Багдад стремится не допустить вовлечения Ирака в противостояние между США и Ираном, одновременно сталкиваясь с необходимостью ограничить деятельность вооруженных формирований, действующих за пределами государственного контроля.

Накануне мы также сообщали, что Иордания сбила в своем воздушном пространстве два беспилотника, принадлежность которых остается неизвестной.