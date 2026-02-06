РУ
    22:00, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Премьер-министр Грузии подтвердил курс на ЕС и готовность к открытым дебатам

    Грузия не только подтверждает стремление к членству в Европейском союзе, но и открыта для обсуждения любых вопросов при соблюдении конституционных принципов, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал страны.

    Премьер-министр Грузии подтвердил курс на ЕС и готовность к открытым дебатам
    Фото: Правительство Грузии

    Об этом заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе в Дубае (ОАЭ) во время встречи с грузинскими журналистами.

    — У нас есть заявленная цель — Грузия хочет в конечном итоге стать членом Европейского союза. Что касается обсуждений на любые темы, мы к этому готовы, можем рассмотреть плюсы и минусы любого процесса. Главное требование — соблюдение фундаментальных принципов, один из которых — признание конституционного порядка, — сказал Иракли Кобахидзе.

    Премьер добавил, что здоровое и открытое обсуждение может охватывать любые вопросы, включая, например, преимущества и недостатки европейской интеграции. При этом, по его словам, такие дебаты должны быть аргументированными, прозрачными и предоставлять обществу ясное и информативное понимание всех аспектов обсуждаемых тем.

    События последних месяцев показывают, что дипломатические отношения Грузии и ЕС проходят период серьезной напряженности.

    Ранее в Евросоюзе раскритиковали Грузию за репрессии в отношении оппозиции и общее отступление от демократических ценностей.

    В декабре Грузия потребовала извинений от ЕС за ложные заявления о «химоружии».

    А в начале 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников

    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
