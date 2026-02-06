Премьер-министр Грузии подтвердил курс на ЕС и готовность к открытым дебатам

Об этом заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе в Дубае (ОАЭ) во время встречи с грузинскими журналистами.

— У нас есть заявленная цель — Грузия хочет в конечном итоге стать членом Европейского союза. Что касается обсуждений на любые темы, мы к этому готовы, можем рассмотреть плюсы и минусы любого процесса. Главное требование — соблюдение фундаментальных принципов, один из которых — признание конституционного порядка, — сказал Иракли Кобахидзе.

Премьер добавил, что здоровое и открытое обсуждение может охватывать любые вопросы, включая, например, преимущества и недостатки европейской интеграции. При этом, по его словам, такие дебаты должны быть аргументированными, прозрачными и предоставлять обществу ясное и информативное понимание всех аспектов обсуждаемых тем.

События последних месяцев показывают, что дипломатические отношения Грузии и ЕС проходят период серьезной напряженности.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали Грузию за репрессии в отношении оппозиции и общее отступление от демократических ценностей.

В декабре Грузия потребовала извинений от ЕС за ложные заявления о «химоружии».

А в начале 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников