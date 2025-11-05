ЕС раскритиковал Грузию за отступление от демократии

4 ноября Еврокомиссия опубликовала отчеты о политических событиях в 10 странах, претендующих на членство в Евросоюзе — в Албании, Боснии и Герцеговине, Косове, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Турции, Молдове и Украине.

В отношении большинства этих стран Еврокомиссия дает положительную оценку.

Грузия же оказалась единственной из стран-кандидатов, чьи власти Брюссель в своем обзоре подверг резкой критике.

— Положение дел с демократией в Грузии в отчетный период характеризуется существенным откатом назад. Власти Грузии ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей масс медиа и лидеров оппозиции, что серьезно подрывает демократические процессы и фактически отменило участие гражданского общества и систему сдержек и противовесов, — говорится в докладе.

Отношения Тбилиси и Брюсселя заметно ухудшились после парламентских выборов в Грузии в октябре 2024 года, победу на которых одержала правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. После выборов, сразу после утверждения обновленного состава правительства страны, правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что откладывает переговоры с ЕС до 2028 года.

В прошлом году в Грузии был принят закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и изменения в еще 18 действующих законов. Под лозунгом защиты семейных ценностей и несовершеннолетних грузинские власти ввели ограничения для квир-людей, в том числе на усыновление детей и регистрацию отношений. Под запрет попали хирургические операции и другие медицинские манипуляции, способствующие трансгендерному переходу.

«Оценки предвзятые»

Доклад вызвал негативную реакцию со стороны грузинских властей и обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику.

— Мы осуждаем любые попытки использовать вопрос членства в ЕС в качестве политического инструмента, что наносит ущерб отношениям между Грузией и ЕС, — заявили в МИД страны.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили еще до публикации доклада предположила, что он вряд ли будет позитивным по отношению к Грузии. При этом Бочоришвили считает, что Еврокомиссия неадекватно отражает процессы в стране.

— В последнее время мы наблюдаем, что Европейский Союз стал давать меньше объективных оценок Грузии. Оценки в основном предвзятые. Маловероятно, что этот доклад будет позитивным по отношению к Грузии и отразит значительный прогресс, достигнутый Грузией, — заявила министр в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поделилась тем, что оценочные результаты заявок в Евросоюз «в основном положительные» для Черногории, Албании, Украины и Молдовы. При этом перспективы неоднозначны для Сербии, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Северной Македонии и негативны для Грузии.