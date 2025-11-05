РУ
    20:45, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кая Каллас считает реальным расширение Евросоюза в 2030 году

    Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила во вторник, что прием новых членов в ЕС к 2030 году является «реалистичной» целью, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Евросоюз
    Фото: Anadolu

    — Расширение необходимо, если мы хотим стать более сильным игроком на мировой арене. Расширение ЕС отвечает нашим интересам, это долгосрочные инвестиции в безопасность, стабильность и экономику, — заявила К.Каллас на пресс-конференции, посвященной отчету о расширении ЕС.

    Но она также предупредила, что вступление в блок остается «справедливым, жестким и основанным на заслугах процессом».

    Более того, Верховный представитель ЕС поделилась тем, что оценочные результаты заявок в Евросоюз «в основном положительные» для Черногории, Албании, Украины и Молдовы. При этом перспективы неоднозначны для Сербии, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Северной Македонии и негативны для Грузии.

    Ранее сообщалось о том, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по новому бюджету Европейского союза в 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 год. 

    Арнур Рахимбеков
    Автор
