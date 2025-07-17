Президент Еврокомиссии представила увеличенный стратегический бюджет Евросоюза в 2 трлн евро

Это представляет собой значительное увеличение бюджета ЕС по сравнению с 1,21 триллиона евро, одобренным лидерами блока летом 2020 года.

- Это бюджет для новой эры, который соответствует амбициям Европы, — заявила председатель Европейской комиссии в среду днем. - Это решает проблемы Европы. Это укрепляет нашу независимость.

Проект У.Ляйен перестраивает структуру бюджета на основе трех основных принципов:

1) 865 млрд евро - на сельское хозяйство, рыболовство, сплочение и социальную политику;

2) 410 млрд евро - на конкурентоспособность, включая исследования и инновации.

3) 200 млрд евро - на внешнеполитические действия.

Хотя прямые взносы государств-членов покроют большую часть представленного бюджета, У.Ляйен также предусматривает введение новых общеевропейских налогов на электроотходы, табак и прибыль корпораций, что позволит Брюсселю самостоятельно получать дополнительные доходы.

Предоставление всех финансовых средств, в том числе странам ЕС будет связано с соблюдением принципа «верховенства закона». Европейские СМИ пишут, что это является ключевым изменением в ответ на «отход от демократии» в Венгрии.

- Верховенство закона необходимо, — заявила фон дер Ляйен. - Мы обеспечим ответственное расходование средств и полную подотчётность.

Состоявшаяся в среду презентация официально положит начало политической перепалке между государствами-членами и Европейским парламентом, которая, как ожидается, «будет затяжной, изнурительной и взрывоопасной», поскольку каждый будет бороться для обеспечения финансирование своих приоритетов.

Предложение фон дер Ляйен по новому многолетнему бюджету сформировано опытом ее первого мандата на посту главы исполнительной власти ЕС.

В июле 2024 года бывший министр обороны Германии У.Ляйен была избрана президентом Еврокомиссии на второй срок.