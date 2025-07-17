Президент Еврокомиссии представила увеличенный стратегический бюджет Евросоюза в 2 трлн евро
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по новому бюджету Европейского союза в 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Это представляет собой значительное увеличение бюджета ЕС по сравнению с 1,21 триллиона евро, одобренным лидерами блока летом 2020 года.
- Это бюджет для новой эры, который соответствует амбициям Европы, — заявила председатель Европейской комиссии в среду днем. - Это решает проблемы Европы. Это укрепляет нашу независимость.
Проект У.Ляйен перестраивает структуру бюджета на основе трех основных принципов:
1) 865 млрд евро - на сельское хозяйство, рыболовство, сплочение и социальную политику;
2) 410 млрд евро - на конкурентоспособность, включая исследования и инновации.
3) 200 млрд евро - на внешнеполитические действия.
Хотя прямые взносы государств-членов покроют большую часть представленного бюджета, У.Ляйен также предусматривает введение новых общеевропейских налогов на электроотходы, табак и прибыль корпораций, что позволит Брюсселю самостоятельно получать дополнительные доходы.
Предоставление всех финансовых средств, в том числе странам ЕС будет связано с соблюдением принципа «верховенства закона». Европейские СМИ пишут, что это является ключевым изменением в ответ на «отход от демократии» в Венгрии.
- Верховенство закона необходимо, — заявила фон дер Ляйен. - Мы обеспечим ответственное расходование средств и полную подотчётность.
Состоявшаяся в среду презентация официально положит начало политической перепалке между государствами-членами и Европейским парламентом, которая, как ожидается, «будет затяжной, изнурительной и взрывоопасной», поскольку каждый будет бороться для обеспечения финансирование своих приоритетов.
Предложение фон дер Ляйен по новому многолетнему бюджету сформировано опытом ее первого мандата на посту главы исполнительной власти ЕС.
В июле 2024 года бывший министр обороны Германии У.Ляйен была избрана президентом Еврокомиссии на второй срок.