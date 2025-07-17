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    21:30, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Еврокомиссии представила увеличенный стратегический бюджет Евросоюза в 2 трлн евро

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по новому бюджету Европейского союза в 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

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    Фото: freepik

    Это представляет собой значительное увеличение бюджета ЕС по сравнению с 1,21 триллиона евро, одобренным лидерами блока летом 2020 года.

    - Это бюджет для новой эры, который соответствует амбициям Европы, — заявила председатель Европейской комиссии в среду днем. - Это решает проблемы Европы. Это укрепляет нашу независимость.

    Проект У.Ляйен перестраивает структуру бюджета на основе трех основных принципов:

    1) 865 млрд евро - на сельское хозяйство, рыболовство, сплочение и социальную политику;

    2) 410 млрд евро - на конкурентоспособность, включая исследования и инновации.

    3) 200 млрд евро - на внешнеполитические действия.

    Хотя прямые взносы государств-членов покроют большую часть представленного бюджета, У.Ляйен также предусматривает введение новых общеевропейских налогов на электроотходы, табак и прибыль корпораций, что позволит Брюсселю самостоятельно получать дополнительные доходы.

    Предоставление всех финансовых средств, в том числе странам ЕС будет связано с соблюдением принципа «верховенства закона». Европейские СМИ пишут, что это является ключевым изменением в ответ на «отход от демократии» в Венгрии.

    - Верховенство закона необходимо, — заявила фон дер Ляйен. - Мы обеспечим ответственное расходование средств и полную подотчётность.

    Состоявшаяся в среду презентация официально положит начало политической перепалке между государствами-членами и Европейским парламентом, которая, как ожидается, «будет затяжной, изнурительной и взрывоопасной», поскольку каждый будет бороться для обеспечения финансирование своих приоритетов.

    Предложение фон дер Ляйен по новому многолетнему бюджету сформировано опытом ее первого мандата на посту главы исполнительной власти ЕС.

    В июле 2024 года бывший министр обороны Германии У.Ляйен была избрана президентом Еврокомиссии на второй срок.

    Теги:
    Евросоюз Мировые новости Финансы и бюджет
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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