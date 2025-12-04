РУ
    14:05, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Грузия потребовала извинений от ЕС за ложные заявления о «химоружии»

    Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что европейские структуры и НПО должны извиниться за ложные сведения о «камите» (боевого отравляющего вещества), передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал.

    Фото: Парламент Грузии

    По словам Папуашвили, распространение ложных данных стало частью «гибридной операции против Грузии», в которой, как он отметил, были задействованы представители Брюсселя, пресс-службы Европейской комиссии, отдельные депутаты Европарламента, зарубежные политики и ряд неправительственных организаций.

    Он подчеркнул, что эти структуры без подтверждения приняли участие в распространении неподтвержденных обвинений, что нанесло ущерб репутации Грузии.

    — Утверждения о применении химических веществ времен Первой мировой войны активно распространялись в публичном пространстве, однако проведенные проверки опровергли эти данные. Доказано, что никаких подобных веществ на территории Грузии не было, и обвинения не соответствовали реальности, — заявил он.

    Спикер парламента также отметил, что подобные атаки уже были, и призвал европейские структуры и НПО взять ответственность за дезинформацию и извиниться.

    Ранее сообщалось, что СГБ Грузии начала расследование после выхода материала BBC, в котором утверждается о применении токсичного вещества во время недавних протестов в Тбилиси.

