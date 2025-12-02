Грузия проверяет утверждения BBC о «химоружии» на протестах

В ведомстве отмечают, что следствие направлено на детальную проверку источников заявлений, на которых основан репортаж BBC. По данным СГБ, в распространенной информации могут содержаться признаки преступления, представляющего угрозу для жизни и здоровья граждан, а также наносящего вред государственным интересам и международной репутации страны.

Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса, касающимся превышения должностных полномочий и содействия иностранной организации в враждебной деятельности. СГБ подчеркивает, что проверит все возможные версии и будет регулярно информировать общественность о результатах.

Материал BBC под названием «Токсичное соединение времен Первой мировой войны распылили против грузинских протестующих» содержит комментарии нескольких собеседников, в том числе врачей и бывших сотрудников силовых структур.

Грузинские власти назвали выводы репортажа «абсурдными» и заявили, что полиция действовала строго в рамках закона.

Партия «Грузинская мечта» также объявила о намерении обратиться в международные суды для защиты репутации страны от неоднократно распространяемых BBC ложных утверждений.

Напомним, 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, в центре Тбилиси у президентского дворца прошли массовые протесты, переросшие в столкновения между митингующими и силовиками.

Спустя несколько дней в стране были значительно ужесточены наказания за нарушение правил участия в массовых акциях и неповиновение полиции.

