Грузия проверяет утверждения BBC о «химоружии» на протестах
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование после выхода материала BBC, в котором утверждается, что во время недавних протестов в Тбилиси могли применить токсичное вещество времен Первой мировой войны, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал страны.
В ведомстве отмечают, что следствие направлено на детальную проверку источников заявлений, на которых основан репортаж BBC. По данным СГБ, в распространенной информации могут содержаться признаки преступления, представляющего угрозу для жизни и здоровья граждан, а также наносящего вред государственным интересам и международной репутации страны.
Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса, касающимся превышения должностных полномочий и содействия иностранной организации в враждебной деятельности. СГБ подчеркивает, что проверит все возможные версии и будет регулярно информировать общественность о результатах.
Материал BBC под названием «Токсичное соединение времен Первой мировой войны распылили против грузинских протестующих» содержит комментарии нескольких собеседников, в том числе врачей и бывших сотрудников силовых структур.
Грузинские власти назвали выводы репортажа «абсурдными» и заявили, что полиция действовала строго в рамках закона.
Партия «Грузинская мечта» также объявила о намерении обратиться в международные суды для защиты репутации страны от неоднократно распространяемых BBC ложных утверждений.
Напомним, 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, в центре Тбилиси у президентского дворца прошли массовые протесты, переросшие в столкновения между митингующими и силовиками.
Спустя несколько дней в стране были значительно ужесточены наказания за нарушение правил участия в массовых акциях и неповиновение полиции.
