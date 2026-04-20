Премьер Испании призвал разорвать соглашение о партнерстве между ЕС и Израилем

Санчес стал одним из самых ярых критиков Израиля в ЕС, пишет Politico. Ранее он осуждал совместные удары США и Израиля по Ирану.

— Правительство, нарушающее международное право или принципы ЕС, не может быть его партнером, — заявил Педро Санчес на митинге в Андалусии.

Предложение Мадрида о расторжении соглашения между ЕС и Израилем вряд ли будет принято в ближайшее время, так как для его одобрения нужно согласие всех 27 стран-членов, указывает Politico.

Соглашение об ассоциации ЕС и Израиля было заключено в 1995 году. В нем, в частности, есть пункт об уважении прав человека, нарушение которого может служить основанием для пересмотра документа.

Ранее сообщалось, что главы МИД Испании, Словении и Ирландии в письме к главе внешнеполитического ведомства ЕС Кае Каллас обвинили Израиль в нарушении соглашения.

Ранее сообщалось, что Испания закрыла небо для самолетов США из-за конфликта с Ираном.