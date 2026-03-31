Испания закрыла небо для самолетов США из-за конфликта с Ираном

Премьер-министр Педро Санчес с самого начала критиковал удары США и Израиля, называя их незаконными, и подчеркнул, что страна не будет участвовать в военных действиях.

Принятые ограничения усложняют перелеты американской авиации на Ближний Восток и обратно, но полностью их не блокируют.

— Мы не позволим использовать базы Морон и Рота для действий, связанных с войной в Иране, — заявила министр обороны Маргарита Роблес, добавив, что Испания с самого начала довела это до сведения США.

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес отметил, что целью таких мер является предотвращение любых шагов, способных усилить конфликт.

Вашингтон пока не комментировал эти решения, хотя ранее президент Дональд Трамп угрожал торговыми санкциями против Испании за ее позицию. С начала военных действий США и Израиля против Ирана Санчес неоднократно выступал против атак, называя их «безрассудными».

В начале марта он официально отказал США в использовании двух совместных баз в Роте и Морон-де-ла-Фронтера в Андалусии, включая самолеты-заправщики.

Напомним, 3 марта, в правительстве Испании отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа полностью прекратить торговлю с Мадридом.

Было заявлено, что «страна располагает необходимыми ресурсами для смягчения потенциальных последствий, поддержки пострадавших секторов и диверсификации цепочек поставок».