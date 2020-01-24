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Премьер-Министр РК: 15 млн квадратных метров жилья построят в 2020 году

24 Января 2020 10:46
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Премьер-Министр РК: 15 млн квадратных метров жилья построят в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 млн квадратных метров жилья построят в 2020 году в РК. Об этом сообщил Премьер-Министр страны Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На особом контроле Правительства находится вопрос обеспечения населения жильем с качественной инфраструктурой», - сказал Премьер на расширенном заседании Правительства.

По его словам, в 2020 году будет построено 15 млн кв. метров жилья.

«Более 150 тысяч семей получат новое жилье. В 2020 году начнется модернизация 11 очистных сооружений, в целом до 20204 года предусмотрена модернизация 53 очистных сооружений», - добавил он.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Премьер-министр РК, Строительство, Жилье,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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