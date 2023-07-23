Премьер-министр Израиля попал в больницу
«Имплантат прошел гладко, без каких-либо осложнений. Его жизни ничего не угрожает, он чувствует себя прекрасно и возвращается к своей повседневной жизни», — сказал Рой Бейнарт, заведующий центром аритмии в Медицинском центре «Шиба».
Неделей ранее Нетаньяху доставили в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. При обследовании не выявили проблем с сердцем, но ему имплантировали прибор для измерения сердечного ритма, после чего выписали из больницы. Показания этого прибора указали на необходимость установки кардиостимулятора.
Сам премьер объяснил свое состояние тем, что в течение длительного времени вместе с женой находился на солнце. В обращении из медицинского центра он поблагодарил врачей за помощь, а также призвал граждан меньше находиться под палящими лучами и пить больше воды.
По словам врачей, 73-летнего Нетаньяху срочно госпитализировали в субботу вечером после того, как у него была обнаружена «временная аритмия».
Перед имплантацией кардиостимулятора улыбающийся Нетаньяху записал видео, в котором заявил: «Я чувствую себя прекрасно, но мне нужно слушать своих врачей».
Офис премьер-министра сообщил в воскресенье, что его выпишут позже в течение дня. Тем временем еженедельное заседание кабинета министров Израиля было отложено.
Нетаньяху столкнулся с внутриполитическим кризисом в свой рекордный шестой срок на посту премьер-министра, который привел к протестам против стремления его сторонников провести судебные реформы.
Десятки тысяч израильтян прошли маршем в Иерусалиме в субботу, надеясь заручиться поддержкой против пересмотра судебной системы. Они собрались у парламента в преддверии голосования в понедельник по законопроекту, ограничивающему некоторые полномочия Верховного суда.
Фото: твиттер-аккаунт офиса премьер-министра Израиля