Премьер-министр Израиля попал в больницу

АММАН.КАЗИНФОРМ - Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в воскресенье установили кардиостимулятор из-за обнаруженной сердечной аритмии. После этого он находился под наблюдением в кардиологическом отделении одной из больниц Тель-Авива, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

«Имплантат прошел гладко, без каких-либо осложнений. Его жизни ничего не угрожает, он чувствует себя прекрасно и возвращается к своей повседневной жизни», — сказал Рой Бейнарт, заведующий центром аритмии в Медицинском центре «Шиба».

Неделей ранее Нетаньяху доставили в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. При обследовании не выявили проблем с сердцем, но ему имплантировали прибор для измерения сердечного ритма, после чего выписали из больницы. Показания этого прибора указали на необходимость установки кардиостимулятора.

Сам премьер объяснил свое состояние тем, что в течение длительного времени вместе с женой находился на солнце. В обращении из медицинского центра он поблагодарил врачей за помощь, а также призвал граждан меньше находиться под палящими лучами и пить больше воды.

По словам врачей, 73-летнего Нетаньяху срочно госпитализировали в субботу вечером после того, как у него была обнаружена «временная аритмия».

Перед имплантацией кардиостимулятора улыбающийся Нетаньяху записал видео, в котором заявил: «Я чувствую себя прекрасно, но мне нужно слушать своих врачей».

Офис премьер-министра сообщил в воскресенье, что его выпишут позже в течение дня. Тем временем еженедельное заседание кабинета министров Израиля было отложено.

Нетаньяху столкнулся с внутриполитическим кризисом в свой рекордный шестой срок на посту премьер-министра, который привел к протестам против стремления его сторонников провести судебные реформы.

Десятки тысяч израильтян прошли маршем в Иерусалиме в субботу, надеясь заручиться поддержкой против пересмотра судебной системы. Они собрались у парламента в преддверии голосования в понедельник по законопроекту, ограничивающему некоторые полномочия Верховного суда.

Фото: твиттер-аккаунт офиса премьер-министра Израиля