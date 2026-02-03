Предвыборная программа Главы государства выполняется с опережением планов — Бакытжан Жунисбеков

— В соответствии с предвыборной программой Главы государства в течение семи лет государству поставлена задача по строительству 111 миллионов квадратных метров жилья. Уже третий год подряд темпы жилищного строительства превышают плановые показатели. На сегодняшний день предвыборная программа Главы государства исполнена на 51,4 процента. В 2025 году при плане 19,2 миллиона квадратных метров по республике введено в эксплуатацию 20,1 миллиона квадратных метров или 185,8 тысяч жилищ, что выше аналогичного периода прошлого года на 5,1 процента. В том числе, 13,7 миллиона квадратных метров многоквартирных и 6,4 миллиона квадратных метров индивидуальных жилых домов. Инвестиции в жилищное строительство возросли на пять процентов в сравнении с 2024 годом и составили 3,8 триллиона тенге, — сказал Б. Жунисбеков.