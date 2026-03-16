Представитель ЦИК России дала оценку организации референдума в Казахстане

Представитель ЦИК России Наталья Бударина рассказала журналистам, что лично посетила более 20 участков в день голосования.

— Все прошло на высочайшем организационном уровне, никаких даже малейших замечаний нет, я уже не говорю о нарушениях, потому что все процедуры были произведены строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан о референдуме, — сказала Наталья Бударина.

Она подчеркнула, что спокойное проведение голосования в Казахстане стало результатом большой работы комиссий референдума.

— Отдельно хотела бы отметить, что на участках была воодушевляющая, праздничная атмосфера, все это видели, участники приходили с семьями несмотря на то, что приходилось стоять в очередях, все проходило в дружеской атмосфере, — добавила госсекретарь ЦИК РФ Бударина.

Ранее наблюдатели ТЮРКПА также заявили о высоком уровне проведения референдума в Казахстане. Напомним, Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчетам, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся.

Наблюдатели резюмировали, что референдум показал вовлечение казахстанцев в формирование конституционного будущего страны. 16 марта на брифинге для журналистов эксперты поделились своими наблюдениями за процессом голосования на участках в Казахстане.