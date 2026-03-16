    12:48, 16 Март 2026 | GMT +5

    Представитель ЦИК России дала оценку организации референдума в Казахстане

    Госсекретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Наталья Бударина отметила высокий уровень организации голосования на республиканском референдуме, прошедшем 15 марта в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

    Представитель ЦИК России Наталья Бударина рассказала журналистам, что лично посетила более 20 участков в день голосования.

    — Все прошло на высочайшем организационном уровне, никаких даже малейших замечаний нет, я уже не говорю о нарушениях, потому что все процедуры были произведены строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан о референдуме, — сказала Наталья Бударина.

    Она подчеркнула, что спокойное проведение голосования в Казахстане стало результатом большой работы комиссий референдума.

    — Отдельно хотела бы отметить, что на участках была воодушевляющая, праздничная атмосфера, все это видели, участники приходили с семьями несмотря на то, что приходилось стоять в очередях, все проходило в дружеской атмосфере, — добавила госсекретарь ЦИК РФ Бударина. 

    Ранее наблюдатели ТЮРКПА также заявили о высоком уровне проведения референдума в Казахстане. Напомним, Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчетам, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся.

    Наблюдатели резюмировали, что референдум показал вовлечение казахстанцев в формирование конституционного будущего страны. 16 марта на брифинге для журналистов эксперты поделились своими наблюдениями за процессом голосования на участках в Казахстане. 

    Теги:
    Казахстан Общество Конституционная реформа Референдум-2026
    Данира Искакова
