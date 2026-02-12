Представились полицейскими: в Алматы пресекли попытку похищения мужчины
Группа неизвестных насильно посадила мужчину в автомобиль и увезла его в неизвестном направлении, передает агентство Kazinform.
Как сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Максат Пшан, благодаря скоординированным действиям патрульных экипажей транспортное средство было оперативно установлено и остановлено. В салоне находились потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту.
По предварительной информации, подозреваемые представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом пытались оказать психологическое давление на гражданина.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее в Алматы неизвестные пытались похитить девушку возле магазина.