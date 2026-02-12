РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:10, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Представились полицейскими: в Алматы пресекли попытку похищения мужчины

    Группа неизвестных насильно посадила мужчину в автомобиль и увезла его в неизвестном направлении, передает агентство Kazinform.

    полиция
    Фото: МВД РК

    Как сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Максат Пшан, благодаря скоординированным действиям патрульных экипажей транспортное средство было оперативно установлено и остановлено. В салоне находились потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту.

    По предварительной информации, подозреваемые представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом пытались оказать психологическое давление на гражданина.

    Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия. 

    Ранее в Алматы неизвестные пытались похитить девушку возле магазина. 

    Теги:
    Полиция Алматы Задержания
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум