Представились полицейскими: в Алматы пресекли попытку похищения мужчины

Как сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Максат Пшан, благодаря скоординированным действиям патрульных экипажей транспортное средство было оперативно установлено и остановлено. В салоне находились потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту.

По предварительной информации, подозреваемые представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом пытались оказать психологическое давление на гражданина.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Алматы неизвестные пытались похитить девушку возле магазина.