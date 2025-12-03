РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:05, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Девушку пытались похитить в Алматы — полиция проводит проверку

    В Алматы неизвестные пытались похитить девушку возле магазина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция проверяет слухи о «массовом кровопролитии» в школах Актау
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По словам очевидцев, неизвестные мужчины пытались силой затащить девушку в автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улицы Толе би и проспекта Ауэзова.

    Попытку похищения удалось пресечь благодаря вмешательству жителя соседнего жилого комплекса. Услышав крики и заметив борьбу, он вмешался и вызвал полицию. Мужчины скрылись с места происшествия.

    Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы. По данному факту управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.

    Участники видео и лица, причастные к произошедшему инциденту, будут установлены. При этом официальные обращения, звонки или заявления в полицию на данный момент не поступали.

    — Независимо от наличия обращений, мы установим все объективные обстоятельства произошедшего и примем меры в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Мы благодарны гражданам за их активную гражданскую позицию и внимание к безопасности окружающих, — отметил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

    Напомним, с 16 сентября 2025 года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс — статья 125-1 «Принуждение к браку». Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству.

    Теги:
    Похищение Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Автор
