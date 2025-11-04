До 10 лет лишения свободы грозит за похищение невест в Казахстане

Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 10 лет лишения свободы.

Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.

С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц. По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.

Ранее депутат Мурат Абенов сообщил, что за три года в полицию поступило 214 жалоб по фактам принуждения к вступлению в брак и похищений невест. До суда дошло только 10 дел.