РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    До 10 лет лишения свободы грозит за похищение невест в Казахстане

    С 16 сентября текущего года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс — статья 125-1 «Принуждение к браку». Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    похищение невесты
    Фото: Kazinform

    Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 10 лет лишения свободы.

    Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.

    С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц. По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

    Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102. 

    Ранее депутат Мурат Абенов сообщил, что за три года в полицию поступило 214 жалоб по фактам принуждения к вступлению в брак и похищений невест. До суда дошло только 10 дел.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Невеста Полиция Суды Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают