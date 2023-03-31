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Председателем маслихата города Туркестана избран Гаппар Сарсенбаев

Мейрамбек Байгарин
31 Марта 2023, 14:41
Председателем маслихата города Туркестана избран Гаппар Сарсенбаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Открытым голосованием на должность председателя маслихата избран Сарсенбаев Гаппар Амантайулы, кандидатура которого предложена на основе решения Бюро Политического совета Туркестанского городского филиала партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сессии Туркестанского городского маслихата VIII созыва рассмотрены четыре вопроса: «Формирование Туркестанского городского маслихата VIII созыва»; «Выборы председателя Туркестанского городского маслихата VIII созыва»; «Формирование постоянных комиссий Туркестанского городского маслихата VIII созыва и избрание председателей»; «Регистрация депутатских фракций в Туркестанском городском маслихате».

Также был утвержден состав постоянных комиссий: по бюджету, экономическому и социальному развитию; промышленности и предпринимательству; административно-территориальному размещению, строительству и коммунальным услугам; депутатскому представительству и этике; социальной защите, образованию, науке, культуре, делам молодежи, туризму и спорту; природоохранным и экологическим вопросам; профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что председателем Туркестанского областного маслихата избран Нуралы Абишев.


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