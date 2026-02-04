Предпринимателей Астаны предупредили о необходимости подтвердить налоговый режим

Как отметили в акимате Астаны, при непредставлении уведомления предпринимателей автоматически переведут на общеустановленный режим налогообложения либо снимут с учета в качестве индивидуального предпринимателя.

Подробная инструкция по подаче уведомления размещена в разделе «Актуальное» профиля.

Ранее мы рассказывали, когда и кому нужно подать уведомление для упрощенного налогового режима в Казахстане. Сделать это необходимо в переходный период с 1 января по 1 марта 2026 года.

Отметим, что 138 тысяч казахстанцев уже зарегистрировались как самозанятые.