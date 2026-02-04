Предпринимателей Астаны предупредили о необходимости подтвердить налоговый режим
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые применяли специальные налоговые режимы до 1 января 2026 года, должны до 28 февраля направить уведомление о выбранном режиме налогообложения, передает агентство Кazinform.
Как отметили в акимате Астаны, при непредставлении уведомления предпринимателей автоматически переведут на общеустановленный режим налогообложения либо снимут с учета в качестве индивидуального предпринимателя.
Подробная инструкция по подаче уведомления размещена в разделе «Актуальное» профиля.
Ранее мы рассказывали, когда и кому нужно подать уведомление для упрощенного налогового режима в Казахстане. Сделать это необходимо в переходный период с 1 января по 1 марта 2026 года.
Отметим, что 138 тысяч казахстанцев уже зарегистрировались как самозанятые.